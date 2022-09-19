Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»

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В воскресенье, 18 сентября, в Тольятти стартовал новый хоккейный сезон. Клуб «Лада» провел первый домашний матч чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» - 2022\2023. Соперником автозаводцев стал новокузнецкий «Металлург». Вместе с многочисленными болельщиками команду поддерживал Губернатор Дмитрий Азаров. После игры Глава региона сообщил, что он ведет работу по возвращению «Лады» в состав Континентальной хоккейной лиги в следующем сезоне, и для решения этой задачи клуб должен показывать высокие спортивные результаты.

Новый сезон ВХЛ «Лада» начала с выездной серии, по итогам которой одержала 3 победы в 4 матчах. В первом матче на родном льду тольяттинская команда при почти заполненных трибунах встречалась с новокузнецким «Металлургом». Неделю назад автозаводцы обыграли соперника в гостях. На этот раз в равной и упорной борьбе «Металлург» смог взять реванш, вырвав победу в серии буллитов - 1:2.

После обидного поражения Дмитрий Азаров в раздевалке поддержал тольяттинскую команду, отметив, что «Лада» показала хорошую игру. Вместе с тем, Глава региона подчеркнул, что клуб должен добиваться высоких спортивных результатов. Это необходимо для успешного решения вопроса по возвращению «Лады» в состав участников Континентальной хоккейной лиги.

«Мы начали работу по возвращению «Лады» в КХЛ. То, что от меня зависит, я все сделаю, чтобы «Лада» играла в КХЛ. Но только моих усилий будет недостаточно. Важны ваши усилия. Если будет спортивный результат, а он, парни, зависит от вас, то нам это будет сделать гораздо проще, - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к тольяттинской команде, - Я нахожусь на связи с руководством лиги, уже конкретные шаги предпринимаю. Но у меня должны быть дополнительные аргументы, а это спортивный результат. Когда он будет, я могу уверенно говорить: команда показывает сейчас результат, дальше – лучше».

Главный тренер «Лады» Валерий Белов заверил Главу региона, что команда приложит все усилия для успешного выступления: «Мы отдаем все силы, чтобы «Лада» играла успешно, этот сезон провела хорошо и была в КХЛ. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку».

«Лада» - первый немосковский чемпион страны, один из знаковых клубов российского хоккея, имеющий богатые традиции и воспитавший немало известных игроков. Хоккейная команда - неотъемлемая часть истории и жизни Тольятти. «Лада» всегда была популярна и любима тольяттинцами, ее домашние матчи всегда одни из самых посещаемых в лиге. Не один год болельщики команды мечтают о возращении клуба в состав КХЛ, сильнейшей лиги российского хоккея.

«В Тольятти хоккей – спорт номер один. Именно болельщики сподвигают нас на важные свершения. Я привык отвечать за свои слова, и не могу обещать, что в следующем сезоне «Лада» будет играть в КХЛ, но приложу максимум усилий, чтобы мечта тольяттинских болельщиков была реализована», - сказал Губернатор Дмитрий Азаров.

В прошлом сезоне «Лада» дошла до 1\4 финала плей-офф ВХЛ. В стартовавшем чемпионате тольяттинский клуб намерен минимум показать результат лучше, а максимум - выиграть Кубок. Для успешного выступления «Ладе» созданы необходимые условия, благодаря поддержке Правительства Самарской области и АО «АВТОВАЗ» сформирован бюджет, позволяющий команде претендовать на высокие позиции в ВХЛ.