Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Неделя безопасности дорожного движения на протяжении ряда лет традиционно проводится в начале нового учебного года.
В Самарской области стартовала Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения»
В этом году организованные перевозки завершатся 31 октября.
С октября в Самаре перевозки в садово-дачных направлениях будут выполняться только по выходным дням
По данным администрации Курской области, в воскресенье вечером на регион обрушилась гроза, ливень и шквалистый ветер.
В Курске студент колледжа был смертельно ранен осколком окна, разбившегося из-за урагана
Соревнования традиционно проходят в рамках международной многодневки «Дружба народов Северного Кавказа».
Самарский спортсмен стал победителем чемпионата России по велоспорту-шоссе
Сборная Самарской области заняла первое место в дисциплине «спорт глухих».
«Стальная воля»: в Казани прошел второй этап футбольного турнира среди людей с инвалидностью и ОВЗ
на Госуслугах стартовал прием заявок на курсы программирования для школьников
На Госуслугах стартовал прием заявок на курсы программирования для школьников
В Самаре ищут подрядчика, который снесет несколько домов
В Самаре ищут подрядчика, который снесет несколько домов
Территорию парка Победы в Самаре благоустроят
Территорию парка Победы в Самаре благоустроят
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.03
0.36
EUR 59.87
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»

19 сентября 2022 12:59
150
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»

В воскресенье, 18 сентября, в Тольятти стартовал новый хоккейный сезон. Клуб «Лада» провел первый домашний матч чемпионата «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» - 2022\2023. Соперником автозаводцев стал новокузнецкий «Металлург». Вместе с многочисленными болельщиками команду поддерживал Губернатор Дмитрий Азаров. После игры Глава региона сообщил, что он ведет работу по возвращению «Лады» в состав Континентальной хоккейной лиги в следующем сезоне, и для решения этой задачи клуб должен показывать высокие спортивные результаты.    

Новый сезон ВХЛ «Лада» начала с выездной серии, по итогам которой  одержала 3 победы в 4 матчах. В первом матче на родном льду тольяттинская команда при почти заполненных трибунах встречалась с новокузнецким «Металлургом». Неделю назад автозаводцы обыграли соперника в гостях. На этот раз в равной и упорной борьбе «Металлург» смог взять реванш, вырвав победу в серии буллитов - 1:2. 

После обидного поражения Дмитрий Азаров в раздевалке поддержал тольяттинскую команду, отметив, что «Лада» показала хорошую игру. Вместе с тем, Глава региона подчеркнул, что клуб должен добиваться высоких спортивных результатов. Это необходимо для успешного решения вопроса по возвращению «Лады» в состав участников Континентальной хоккейной лиги. 

«Мы начали  работу по возвращению «Лады» в КХЛ. То, что от меня зависит, я все сделаю, чтобы  «Лада» играла в КХЛ. Но только моих усилий будет недостаточно. Важны ваши усилия. Если будет спортивный результат, а он, парни, зависит от вас, то нам это будет сделать гораздо проще, - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к тольяттинской команде, -                 Я нахожусь на связи с руководством лиги, уже конкретные шаги  предпринимаю. Но у меня должны быть дополнительные аргументы, а это спортивный результат. Когда он будет, я могу уверенно говорить: команда показывает сейчас результат, дальше – лучше».

Главный тренер «Лады» Валерий Белов заверил Главу региона, что команда приложит все усилия для успешного выступления: «Мы отдаем все силы, чтобы «Лада» играла успешно, этот сезон провела хорошо и была в КХЛ. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку». 

«Лада» - первый немосковский чемпион страны, один из знаковых клубов российского хоккея, имеющий богатые традиции и воспитавший немало известных игроков. Хоккейная команда - неотъемлемая часть истории и жизни Тольятти. «Лада» всегда была популярна и любима тольяттинцами, ее домашние матчи всегда одни из самых посещаемых в лиге. Не один год болельщики команды мечтают о возращении клуба в состав КХЛ, сильнейшей лиги российского хоккея. 

«В Тольятти хоккей – спорт номер один. Именно болельщики сподвигают нас на важные свершения. Я привык отвечать за свои слова, и не могу  обещать, что в следующем сезоне «Лада» будет играть в КХЛ, но приложу максимум усилий, чтобы мечта тольяттинских болельщиков была реализована», - сказал Губернатор Дмитрий Азаров.  

В прошлом сезоне «Лада» дошла до 1\4 финала плей-офф ВХЛ.                                 В стартовавшем чемпионате тольяттинский клуб намерен минимум показать результат лучше, а максимум - выиграть Кубок. Для успешного выступления «Ладе» созданы необходимые условия, благодаря поддержке Правительства Самарской области и АО «АВТОВАЗ» сформирован бюджет, позволяющий команде претендовать на высокие позиции в ВХЛ.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022, 14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную... Экономика
4577
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
16 сентября 2022, 12:59
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
В пятницу, 15 сентября, началась осенняя сессия в Самарской губернской думе. Экономика
740
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
13 сентября 2022, 15:09
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей. Политика
707
В центре внимания
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт
19 сентября 2022  13:18
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации - 2022"
114
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
19 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Сделаю всё, чтобы тольяттинская «Лада» в следующем сезоне играла в КХЛ, но во многом это будет зависеть от результатов команды»
145
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
17 сентября 2022  10:26
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
797
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022  14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
4582
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
16 сентября 2022  13:19
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
990
Весь список