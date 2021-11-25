Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»

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В среду, 24 ноября, в «МТЛ Арене» в Самаре состоялся Суперфинал осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 «BasketNights». Победителей турнира, объединяющего любителей баскетбола со всего региона, наградил Губернатор Дмитрий Азаров.

Турнир по баскетболу 3х3 «BasketNights» проводится с этого года по инициативе Главы региона и поддержан президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. В соревнованиях принимают участие все желающие, матчи проводится в вечернее время, что позволяет привлечь большее число команд. На одной площадке встречаются как опытные игроки, так и начинающие любители баскетбола. Отборочные этапы проводятся в различных городах, а сильнейшие команды играют в Суперфинале. В летнем сезоне в «BasketNights» приняли участие свыше 100 команд.

Суперфинал осеннего сезона состоялся 24 ноября на центральной баскетбольной площадке региона – в «МТЛ Арене». По итогам игр в турнире девушек золото завоевала команда «Aerospace» (Мария Семенова, Анна Цейлер, Кристина Сорокина, Анна Владимирова), серебро у «Danger», бронза досталась «Пороховницам». Среди мужчин сильнейшей стала команда «Пёс его знает» (Влад Чесноков, Александр Пушкин, Алексей Сорокин, Даниил Захаревич), которая также была лучшей по итогам летнего сезона. Второе место — «Огонек», третье место — «Авангарад». Сильнейшие команды получили ценные призы от Федерации баскетбола Самарской области, призеров турнира поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

«Осенний этап лиги «BasketNights» завершился ярким Суперфиналом. Турнир стал настоящим праздником спорта и объединил любителей баскетбола со всей области. Всем командам спасибо за участие! — обратился Губернатор к командам на церемонии награждения. — Благодарю участников лиги за активность, приверженность спорту и баскетболу. Мы будем и в следующем году проводить турнир «BasketNights». И сделаем из него настоящий фестиваль уличного спорта».

В планах организаторов турнира — проведение зимнего этапа Лиги Губернатора Самарской области «Basket Nights» 3х3 и дальнейшее развитие соревнований.

«Уже можно однозначно сказать, что проект «Basket Nights» стал успешным. Проведен летний и осенний Суперфинал, и мы продолжим делать этот праздник баскетбола для всех любителей спорта. Турнир будет круглогодичным, уверен, что количество участников будет расти», — отметил вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян.