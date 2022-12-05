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Дети и подростки с ОВЗ отличились на Турнире по юнифайд-футболу «МЫ-ВМЕСТЕ!»

5 декабря 2022 11:44
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Дети и подростки с ОВЗ отличились на Турнире по юнифайд-футболу «МЫ-ВМЕСТЕ!»

3 декабря 2022 года на футбольном манеже «РФЛ-Арена» состоялся Турнир по юнифайд-футболу «МЫ-ВМЕСТЕ!» для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Международному дню инвалидов.

Организаторами мероприятия стали Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в Самарской области, Благотворительная организация инвалидов с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада Самарской области» и Самарская областная федерация футбола при всесторонней поддержке Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Соревнования проводились в рамках реализации проекта-победителя 1 конкурса 2022 года грантов Президента РФ на развитие гражданского общества «Шаги к успеху! Социализация детей и подростков с нарушениями интеллекта средствами физической культуры и спорта».

Проект направлен на решение проблемы недостатка возможностей коррекции социального интеллекта и девиантного поведения у детей с интеллектуальными нарушениями с помощью юнифайд-спорта, где в одной команде тренируются люди с особенностями развития и без таковых.

В мероприятии приняли участие воспитанники пяти специализированных учреждений региона:
1) ГБОУ Самарской области «Школа-интернат «Преодоление» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о.Самара»;
2) ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 117 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о.Самара»;
3) ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о.Тольятти»;
4) ДФК «Крылья Мечты», г.о.Самара;
5) Спортивная школа № 9, г.о.Самара.

Соревнования в рамках турнира проводились по соревновательной модели программы Объединённый Спорт Специальной Олимпиады России

Теги: Футбол

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