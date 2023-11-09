Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева планирует выступить в Самаре

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Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева планирует выступить на одном из заключительных этапов Гран-при России в Самаре.

В межсезонье спортсменка получила стрессовый перелом стопы. Из-за проблем с ногой 16-летняя фигуристка не смогла выступить на этапах Гран-при в Омске и в Красноярске. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, сейчас Акатьева приступила к набору формы и готовится к поездке в Самару.

Напомним, пятый этап Гран-при состоится в нашем городе с 15 по 19 ноября, пишет Самарская Газета.