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Бывший главный тренер сборной России и "Спартака" Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет

15 июля 2022 20:57
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Будучи игроком, он выступал за "Спартак", "Локомотив", костромской "Спартак", смоленскую "Искру", белорусский "Гомсельмаш" и "Москвич".

Бывший главный тренер московского клуба "Спартак" и сборной России по футболу Георгий Ярцев умер на 75-м году жизни, сообщается в Telegram-канале "Спартака", передает РИА Новости.

"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта", — говорится в заявлении.

Георгий Ярцев родился 11 апреля 1948 года в поселке Никольское Костромской области. Будучи игроком, он выступал за "Спартак", "Локомотив", костромской "Спартак", смоленскую "Искру", белорусский "Гомсельмаш" и "Москвич". В 1979 году в составе "красно-белых" стал чемпионом СССР. В 1980 году завоевал серебро национального первенства. Всего Ярцев провел в чемпионатах СССР 82 матча и забил 38 голов.

С 2003 по 2005 год занимал пост главного тренера сборной России. Под его руководством национальная команда выступала в финальной части чемпионата Европы— 2004. Возглавлял "Спартак", с которым стал чемпионом России в 1996 году. Ярцев также тренировал московское "Торпедо", волгоградский "Ротор", московские "Динамо", "Красную Пресню" и молдавский "Милсами". Занимал пост генерального директора "Тамбова".

 

Фото из открытых источников

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