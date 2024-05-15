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Более 50 побед в копилке самарских спортсменов: в регионе завершились российские состязания по радиоспорту

15 мая 2024 13:53
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Более 50 побед в копилке самарских спортсменов: в регионе завершились российские состязания по радиоспорту

 

Завершились Первенство России и Всероссийские соревнования по радиоспорту, которые проходили в Самаре с 8 по 12 мая в окрестностях посёлка Прибрежный. В состязаниях приняли участие спортсмены из 18 субъектов РФ.

Напомним, что в Самарской области первенство состоялось в рамках фестиваля радиоспорта по проекту «Спортивная радиопеленгация от первых шагов до устойчивого развития», получившего финансовую поддержку Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2024 года. Фестиваль-конференция по спортивной пеленгации организован Самарской общественной организацией «Детский молодежный спортивно-технический клуб «Контур». Среди участников - тренеры, организаторы соревнований и спортивные судьи, а также ребята, увлеченные этим видом спорта.

Команда Самарской области достойно представила свой регион. В копилке самарских спортсменов 26 личных медалей, из них: 9 бронзовых, 7 серебряных и 10 золотых наград! Кроме того, радиоспортсмены отличились в командном зачёте, 27 раз поднявшись на пьедестал командой, а Белова Алина выполнила норматив спортивного звания «Мастер спорта России».

Вопреки погоде, которая испытывала спортсменов на прочность, посылая участникам поочерёдно то снег, то дождь и ветер, гости региона отметили тëплый приëм и душевную атмосферу на самарской земле.

«10 дней, которые мы прожили в Самаре, были насыщенными и эмоциональными. За этот короткий срок успели пережить весну, зиму и снова весну! Мы смогли отбегать фестиваль от Клуба лесного спорта «Контур», выступить на самом важном старте, подготовку к которому вели всю зиму, показать достойные результаты и выполнить новые разряды, - поделились впечатлениями участники команды из города Владимира. – Благодарим всех за новые эмоции, новый опыт и правильные решения».

В этом году по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов поддержку получили 60 общественных проектов из Самарской области. Всего с 2017 года, благодаря созданной в регионе по поручению Главы региона Дмитрия Азарова системе сопровождения в конкурсах идей и проектов общественных организаций, некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных инициатив на общую сумму более 1,3 млрд руб.

На второй конкурс Фонда президентских грантов 2024 года подано более 10 тысяч проектов, среди них 271 заявка от самарских общественных организаций. Результаты конкурсного отбора станут известны уже в конце июня.

Фото предоставлено Самарской общественной организацией «Детский молодежный спортивно-технический клуб «Контур».

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