Боксеры из Самарской области выступили на первенстве ПФО

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В Ижевске прошло первенство Приволжского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. В турнире приняли участие 144 боксера из 14 субъектов Российской Федерации. Самарскую область представили восемь атлетов спортивной школы олимпийского резерва №4 «Ринг», завоевавшие 4 четыре медали.

Победителями турнира стали Евгений Пьянзин в весовой категории до 60 кг (тренер — С.Г. Кулумбегов), Алакпер Гезалов (до 80 кг, тренеры — А.А. Маменков, Е.А. Астраханский) и Руслан Казаков (до 92 кг, тренер — О.В. Харланчев), которые также получили право выступить на первенстве России. Еще один волжский боксер Дмитрий Зубов выиграл бронзу в весе до 54 кг (тренер А.И. Базин), сообщает Минспорта региона.

На фото: Пьянзин Е.