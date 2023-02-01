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Бельгийский «Остенде» заплатит «Крыльям Советов» за аренду Барача 250 тысяч евро

1 февраля 2023 13:36
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Бельгийский «Остенде» заплатит «Крыльям Советов» за аренду Барача 250 тысяч евро

По информации «РБ Спорт», аренда защитника «Крыльев Советов» Матео Барача обойдется бельгийскому «Остенде» в 250 тысяч евро.

Накануне агент футболиста Стипе Лапич сообщил «РБ Спорт», что хорват проведет полгода в аренде в «Остенде». Бельгийский клуб имеет право выкупа защитника.

По новым данным, аренда Барача оказалась финансово выгодной для «Крыльев Советов» - самарский клуб получит за него 250 тысяч евро. Право выкупа необязательное: если «Остенде» захочет сохранить 28-летнего защитника, то должен будет заплатить еще около 1 млн. Таким образом, «Крылья Советов» заработают на аренде мало играющего футболиста, а сам Барач получит игровую практику в хорошем европейском чемпионате.

Барач был арендован «Крыльями Советов» у «Сочи» в феврале 2022 года и летом того же года выкуплен. За это время защитник сыграл за «Крылья» 18 матчей и забил один гол.

Теги: Крылья Советов Футбол

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