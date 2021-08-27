Баскетбольная «Samara open 2021»: встречаемся 28 августа!

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28 августа с 9.30 в Самаре на площади Куйбышева стартуют матчи уже двенадцатого по счету турнира памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева.



Игры в категориях начнутся в следующем порядке:

9.30 Начало матчей в категориях Д2010/11, Ю2010/11, Д2008/09

10.30 Начало матчей в категориях Ю2008/09

12.00 Церемония открытия и «Матч всех звезд»

12.30 Начало матчей в категориях Ю2004/05, Ю2006/07, Д2004/05, Д2006/07

14.30 Конкурс трехочковых

15.00 Начало матчей в категориях М, Ж Elite, М Elite, ветераны

17.00 Конкурс бросков сверху



В категории Elite у мужчин в этот раз сыграют российские топ-команды: Inanomo, ЦОП СПб, ЦОП-Адмирал, БК "Самара" (двумя составами) и "Пес его знает".



Специальный музыкальный гость турнира — группа Comedoz.



Обращаем внимание участников и гостей «Samara open 2021», что вход на территорию турнира будет открыт только со стороны Театра оперы и балета (на схеме — входы А и В).



Всем участникам турнира при себе необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), полис ОМС и медицинское заключение о допуске к соревнованиям.



На канале YouTube Basketball Samara будут доступны трансляции с центрального (на нем пройдут финалы всех категорий, а также матчи категории Elite у мужчин, «Матч всех звезд», конкурсы трехочковых и слэмданков), второго и третьего кортов.

