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Баскетбольная «Samara open 2021»: встречаемся 28 августа!

27 августа 2021 09:52
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«Samara open 2021»: встречаемся 28 августа!

28 августа с 9.30 в Самаре на площади Куйбышева стартуют матчи уже двенадцатого по счету турнира памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева.

Игры в категориях начнутся в следующем порядке:
9.30 Начало матчей в категориях Д2010/11, Ю2010/11, Д2008/09
10.30 Начало матчей в категориях Ю2008/09
12.00 Церемония открытия и «Матч всех звезд»
12.30 Начало матчей в категориях Ю2004/05, Ю2006/07, Д2004/05, Д2006/07
14.30 Конкурс трехочковых
15.00 Начало матчей в категориях М, Ж Elite, М Elite, ветераны
17.00 Конкурс бросков сверху

В категории Elite у мужчин в этот раз сыграют российские топ-команды: Inanomo, ЦОП СПб, ЦОП-Адмирал, БК "Самара" (двумя составами) и "Пес его знает".

Специальный музыкальный гость турнира — группа Comedoz.

Обращаем внимание участников и гостей «Samara open 2021», что вход на территорию турнира будет открыт только со стороны Театра оперы и балета (на схеме — входы А и В).

Всем участникам турнира при себе необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), полис ОМС и медицинское заключение о допуске к соревнованиям.

На канале YouTube Basketball Samara будут доступны трансляции с центрального (на нем пройдут финалы всех категорий, а также матчи категории Elite у мужчин, «Матч всех звезд», конкурсы трехочковых и слэмданков), второго и третьего кортов.
 

Теги: Samara open 2021 баскетбол

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