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Соревнования продолжались с октября 2023 года по май 2024 года. Самарская команда под руководством тренера Ларисы Долопчи приняла участие в межрегиональном этапе, двух полуфиналах и финальных состязаниях, которые проходили с 18 по 26 мая в городе Салават республики Башкортостан.



На протяжении сезона самарские девушки потерпели всего одно поражение и выиграли все остальные матчи. В финальных соревнованиях на пути к победе баскетболистки СШОР №13 обыграли команды Оренбурга, Санкт-Петербурга, Электростали, Москвы, а в финале оказались сильнее соперниц из СШОР по баскетболу города Мытищи Московской области – 42:39.



Лучшим игроком финального матча стала защитник СШОР №13 Софья Зинович, а центровой Анастасия Мякшева вошла в символическую пятерку игроков по итогам соревнований.

Фото - СШОР №13 и Российская федерация баскетбола