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Австралия отказалась от шанса принять чемпионат мира по футболу 2034

1 ноября 2023 09:10
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Австралия отказалась от шанса принять чемпионат мира по футболу 2034

Пресс-служба Футбольной федерации Австралии (FFA) сообщила, что страна не станет принимать у себя чемпионат мира по футболу в 2034 году. Заявку подавать также не будут.

"Мы изучили возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу не делать этого в отношении соревнований 2034 года", – сообщили в пресс-службе FFA.

Пока известно, что в конкурсе участвует Саудовская Аравия. Страна официально подала заявку на участие и готова принять у себя ЧМ-2034.

Отметим, что два ближайших чемпионата уже распределены. Так, в 2026 году турниры пройдут в США, Канаде и Мексике, а в 2030-м – в Португалии, Испании, Аргентине, Марокко, Уругвае и Парагвае? пишет РЕН.ТВ.

Теги: Футбол

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