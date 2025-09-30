Андрей Фадеев и Анастасия Кузнецова из Самарской области- призеры международных соревнований по киокусинкай

168

В Новосибирске прошел «Мемориал Андрея Якутова» - международные соревнования по киокусинкай, состоявшиеся в 33-й раз.

В соревнованиях участвовали представители 16 стран и 32 регионов России - всего более 1300 спортсменов.

Спортсмен сборной Самарской области Андрей Фадеев занял третье место в разделе «ката» среди мужчин. Тренирует спортсмена Е.С.Фадеев.

В кумите среди девушек 14-15 лет представительница Самарской области Анастасия Кузнецова, воспитанница Я.М.Богданова, стала второй в категории свыше 55 кг.

Фото: минспорта СО