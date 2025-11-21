"Акрон" в домашнем матче победил "Сочи" - 3:2

139

Тольяттинский "Акрон" одержал победу над "Сочи" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу, передает РИА Новости.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Пестряков, мяч также забил Марат Бокоев.

Тольяттинский клуб одержал первую домашнюю победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и довел серию без поражений в чемпионате страны до шести матчей.

"Акрон", набрав 21 очко и выиграв третий матч подряд, поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре "Акрон" 29 ноября примет "Нижний Новгород".

Фото: freepik.com