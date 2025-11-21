Я нашел ошибку
Главные новости:
В перспективе планируется обсуждение повышения минимального возраста для управления СИМ с 14 до 16 лет при движении по дорогам общего пользования.
Минтранс: в настоящее время не планируется вводить права для водителей СИМ
"Акрон" 29 ноября примет "Нижний Новгород".
"Акрон" в домашнем матче победил "Сочи" - 3:2
Произошло столкновение автомобилей «Киа Рио», «Лада Гранта» и «Лада Приора».
Смертельное ДТП в Волжском районе: погибли три человека, 2 человека госпитализированы
Вход на арену откроется за два часа – в 12:00.
«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче с «Ростовом»
В результате аварии пострадали два пассажира. Они госпитализированы.
На улице Стара-Загора в Самаре пассажирский автобус врезался в столб
Эти рыбы большую часть жизни обитают на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.
В Тасмании местный житель нашел на пляже редкого трехметрового сельдяного короля
Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта.
Команда минздрава региона активно участвует в спартакиаде органов власти
Соджу ранее изготавливали из риса, а из-за экономии начали делать из батата, пшеницы и тростника, свойства напитка могут быть опасны для организма.
Врач предупредил об опасности для организма корейской водки соджу
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
"Акрон" в домашнем матче победил "Сочи" - 3:2

21 ноября 2025 22:11
"Акрон" 29 ноября примет "Нижний Новгород".

Тольяттинский "Акрон" одержал победу над "Сочи" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу, передает РИА Новости.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Пестряков, мяч также забил Марат Бокоев.

Тольяттинский клуб одержал первую домашнюю победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и довел серию без поражений в чемпионате страны до шести матчей.

"Акрон", набрав 21 очко и выиграв третий матч подряд, поднялся на седьмое место в турнирной таблице. 

В следующем туре "Акрон" 29 ноября примет "Нижний Новгород".

 

