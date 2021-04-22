«Акрон» примет владикавказскую «Аланию»

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Чемпион страны 1995 года, празднующий в 2021 году столетний юбилей, станет соперником тольяттинцев уже в субботу, 24 апреля, в 16:00.

В рамках 38 тура Олимп-Первенства ФНЛ «красно-черные» постараются продлить свою весеннюю беспроигрышную серию на стадионе «Кристалл». Владикавказская «Алания» стала настоящей командой-открытием нынешнего сезона.

Это будет жаркая битва: «барсы» рвутся в зону стыковых матчей для выхода в РПЛ, а «Акрон» старается покинуть зону вылета и сохранить место в ФНЛ.

«Акрон» ждет поддержки в домашних стенах. Организаторы матча обещают интересную развлекательную программу.

Приобрести билет на игру можно в специальном разделе на сайте клуба, в офисе на ул. Гагарина, 6 (каб. 103) или на ресепшн стадиона «Кристалл».

Поддержим команду в важном матче, передает пресс-служба ФК "Акрон".

Фото: пресс-служба ФК "Акрон"