Я нашел ошибку
Главные новости:
Регистрация на конкурс закроется 26 апреля.
Самарская область вошла в ТОП-10: 1505 заявок поступило от региона на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России»
Кассационная инстанция подтвердила также полномочия арбитражного управляющего ООО «Томет» Анатолия Селищева.
«Тольяттиазоту» отказано в удовлетворении иска о банкротстве ООО «Томет»
На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН (Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области.
На кладбище в Сызрани взрывотехники ОМОН уничтожили снаряд времен Гражданской войны
Многодетная мама с активной жизненной позицией сможет отстаивать интересы семей с детьми на уровне региона, уверены общественники.
Союз женщин региона выдвинул Светлану Макушеву для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Ученые поговорили о приоритетных направлениях совместной деятельности.
СамГТУ: Консорциум водородных технологий провел совещание
Это будет жаркая битва.
«Акрон» примет владикавказскую «Аланию»
Минимальные значения доллара и евро на сегодня, достигнутые сразу после сообщений, составляют рубля 75,43 рубля и 90,95 рубля, соответственно.
Рубль резко усилил рост к основным валютам после заявления Шойгу о передислокации войск
Игорь Комаров вручит награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призёрам конкурса афиш и плакатов Фестиваля. 
Награждение лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье» покажут в прямом эфире федерального канала
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.42
-0.4
EUR 92.04
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Самарский Футбол Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Акрон» примет владикавказскую «Аланию»

22 апреля 2021 16:31
87
Это будет жаркая битва.

Чемпион страны 1995 года, празднующий в 2021 году столетний юбилей, станет соперником тольяттинцев уже в субботу, 24 апреля, в 16:00.

В рамках 38 тура Олимп-Первенства ФНЛ «красно-черные» постараются продлить свою весеннюю беспроигрышную серию на стадионе «Кристалл». Владикавказская «Алания» стала настоящей командой-открытием нынешнего сезона.

Это будет жаркая битва: «барсы» рвутся в зону стыковых матчей для выхода в РПЛ, а «Акрон» старается покинуть зону вылета и сохранить место в ФНЛ.

«Акрон» ждет поддержки в домашних стенах. Организаторы матча обещают интересную развлекательную программу. 

Приобрести билет на игру можно в специальном разделе на сайте клуба, в офисе на ул. Гагарина, 6 (каб. 103) или на ресепшн стадиона «Кристалл».

Поддержим команду в важном матче, передает пресс-служба ФК "Акрон".

 

Фото:  пресс-служба ФК "Акрон"

Теги: «Акрон» футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Александр Фетисов: Крылья в финале Кубка - это наше самарское счастье
22 апреля 2021, 12:48
Александр Фетисов: «Крылья» в финале Кубка - это наше самарское счастье
Вице-губернатор Самарской области после победы над «Ахматом» поделился своими эмоциями от этого матча.
Самарский Футбол
292
Соперником Крыльев Советов по финалу стал московский "Локомотив"
22 апреля 2021, 09:59
Соперником "Крыльев Советов" по финалу стал московский "Локомотив"
Финальный матч Бетсити – Кубка России состоится 12 мая. Самарский Футбол
276
Игорь Осинькин рассказал о победе Крыльев Советов над Ахматом»
22 апреля 2021, 09:51
Игорь Осинькин рассказал о победе "Крыльев Советов" над «Ахматом»
Главный тренер «Крыльев Советов» поделился своим мнением об этом матче.
Самарский Футбол
361
В центре внимания
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021  13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
217
В Самаре проект строительства станции метро Самарская прошел госэкспертизу
22 апреля 2021  12:52
В Самаре проект строительства станции метро «Самарская» прошел госэкспертизу
Транспорт
169
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
22 апреля 2021  11:05
В Самаре временно перекрывают улицу Ново-Вокзальную
Транспорт
234
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры интернет-коммуникаций»
22 апреля 2021  10:33
Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Общество
244
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
22 апреля 2021  09:45
В Самарской области работают два круглосуточных прививочных пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
666
Весь список