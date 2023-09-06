Академия футбола имени Юрия Коноплева отметила 20-летие

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Во вторник, 5 сентября, состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева. Известной спортивной школе губернии исполнилось 20 лет. Сегодня это уникальный учебно-тренировочный комплекс, имеющий статус Регионального центра РФС, который занимается привлечением и воспитанием юных футболистов.



В торжественном мероприятии принял участие Губернатор Дмитрий Азаров. Он также осмотрел новое поле, пообщался с ребятами, которые тренируются на базе академии. Здесь футболисты проходят не только курс спортивной подготовки, для них организован учебный процесс на базе общеобразовательной школы, с 5 по 11 класс. Расписание занятий составляется таким образом, чтобы воспитанники могли и ходить на уроки, и тренироваться.



В копилке футболистов – воспитанников академии - победы в межрегиональных, всероссийских и международных турнирах. На чемпионате мира по футболу 2018 года трое выпускников Академии защищали честь России. Сегодня в РПЛ играет 20 воспитанников Академии, 60 - в ФНЛ и ПФЛ. В настоящее время здесь бесплатно занимаются более 260 человек. С ними работают 33 тренера, сообщает Минспорта региона.