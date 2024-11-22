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Администрация Большечерниговского района приобрела спортивный инвентарь в рамках программы "Мастер спорта"

22 ноября 2024 14:00
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Администрация Большечерниговского района приобрела спортивный инвентарь в рамках программы "Мастер спорта"

С 2024 года в Самарской области реализуется инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым региональная программа "Мастер спорта".

В рамках данной программы Большечерниговский район области получил финансирование на закупку современного спортивного оборудования в сумме более 900 тыс. рублей.

На предоставленные средства были приобретены баскетбольные, волейбольные, футбольные и футзальные мячи, столы для настольного тенниса, волейбольные и футбольные сетки, стол для армрестлинга, городошные биты, хоккейные клюшки, беговая дорожка, волейбольная форма, футбольная тренировочная обувь. Оборудование будет распределено среди спортивных объединений района.

Источник: страница главы Большечерниговского района

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