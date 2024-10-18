56,8% россиян регулярно занимаются спортом

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За последние годы в России заметно увеличилось число граждан, которые регулярно занимаются спортом, с 40% до 56,8%. Но необходимо и дальше работать в этом направлении, заявил Владимир Путин во время открытия новых спортивных объектов в регионах РФ.

Российский лидер отметил, что в планах властей ежегодно строить "не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и селах".

"От 40% до 56,8% увеличилось количество наших граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом. Но этого пока недостаточно, надо дальше работать. Мы, безусловно, не должны останавливаться на достигнутом", – подчеркнул глава государства.

17 октября Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Уфу по видеосвязи открыл новые спортивные объекты в российских регионах. Также он посетил центр спортивной подготовки по фехтованию, пишет Смотрим.