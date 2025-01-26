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27 января «Крылья Советов» начнут второй FONBET зимний сбор️ в Турции

26 января 2025 20:38
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В рамках второго сбора у нашей команды пройдет три контрольных матча. 

Перерыв между первым и вторым сборами небольшой и уже 27 января футболисты и тренерский штаб «Крыльев» приступят к тренировкам на втором FONBET Зимнем сборе в Турции.

Программа тренировок на этом сборе запланирована до 9 февраля.

В рамках второго сбора у нашей команды пройдет три контрольных матча. 

В пятницу, 31 января, состоится игра с новороссийским «Черноморцем», 3 февраля с московским «Торпедо», а заключительный поединок на сборе пройдет 9 февраля. Соперник – «Пари НН».

Трансляции матчей будут показаны в прямом эфире. Смотрите в приложении и на сайте FONBET, а также в официальной группе клуба Вконтакте, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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