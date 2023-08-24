27 августа состоится VI Самарский международный марафон на Кубок Главы города

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Для самарских любителей бега, а также иногородних и иностранных участников, трассы подобраны так, чтобы каждый смог провести незабываемый день в Самаре!

Насладиться не только видами, открывающимися с Самарской набережной, но и прочувствовать всю величину самой большой площади Европы - Площади им. В.Куйбышева ❣️

Дистанции:

42,1 км

21,1 км

10 км

3 км

600 м, детский забег

Все подробности забегов можно найти в группе Самарского Международного Марафона - https://vk.com/samaramarathon✨

Напомним также, что во время проведения спортивного мероприятия будет действовать временное ограничение движения транспорта - https://samadm.ru/media/news/44547/. Обращаем внимание на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.