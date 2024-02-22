25 февраля на международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ пройдет День спорта

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Спортивные активности пройдут на открытых площадках и в павильонах. Посетителей стенда Самарской области в павильоне №75 ждут мастер-классы от спортсменов, автограф-сессии, викторины о спорте и комплексе ГТО, а также физкультурные мероприятия. Приглашаем всех!



В этот же день состоится пленарное заседание Министерства спорта РФ, на котором будут подведены итоги работы в 2023 году, озвучены ключевые результаты и достижения в сфере физической культуры и спорта за 2020-2023 годы и сформулированы задачи на 2024 год.