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В субботу, 12 июня, начинаются игры лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 «BasketNights». Турнир организован при поддержке Главы региона Дмитрия Азарова и будет проходить с июня по сентябрь с участием любительских команд со всей области.

Первый тур лиги 3х3 BasketNights среди мужских команд стартует 12 июня в 17.00 в Самаре на набережной р.Волги (баскетбольная площадка в районе Первомайского спуска). Дальнейшая география первых отборочных игр туров лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 BasketNights выглядит следующим образом:

– 15 июня Сызрань (набережная Волги);

– 16 июня Тольятти (около СК «Акробат»)

– 16 июня Новокуйбышевск (парк «Дубки»).

После отборочных этапов сильнейшие команды попадут в суперфинал.

Играть в лиге могут все желающие старше 16 лет (2005 года рождения и старше). Участие – бесплатное. Для выступления в лиге «BasketNights» необходимо зарегистрировать команду согласно следующим условиям:

– все игроки должны иметь подтвержденные аккаунты;

– в команде должно быть минимум 3 человека;

– все игроки должны быть гражданами РФ;

– все игроки должны иметь медицинскую справку установленной формы.

Подробнее о турнире и правилах заявки на сайтах basket63.ru и vk.com/basket63.