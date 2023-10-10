«Золотая осень – 2023»: Самарская область стала обладателем гран-при выставки 

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Самарская область приняла участие XXV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2023», которая прошла на базе Тимирязевской сельхозакадемии в Москве. Региональная экспозиция ежегодно получает высокую оценку на федеральном уровне, и этот год не стал исключением. Самарская область удостоена главной награды – гран-при выставки.

Во время выставки состоялся ряд отраслевых конкурсов, участниками которых стали несколько муниципальных районов региона, предприятия сельхозмашиностроения, учреждения образования и организации АПК. Результатом участия стали 12 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей, а также «Приз крестьянских симпатий», который получил самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3». Эффективная реализация мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» принесла Самарской области 8 медалей.

Ежегодная выставка «Золотая осень» традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. «В последние годы благодаря усилиям аграриев, поддержке государства, национальным проектам, реализуемым по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина, АПК Самарской области достиг значительных результатов в сфере обеспечения продовольственной безопасности губернии», - отметил Глава региона Дмитрий Азаров. Региональная экспозиция на выставке представила результаты развития сельскохозяйственного сектора губернии.

Среди участников-представителей региона - ООО «Компания «Био-Тон». В прошлом году здесь был реализован масштабный инвестиционный проект по производству различных видов семян сельскохозяйственных культур мощностью 86 тыс. тонн в год. Новое производство полностью автоматизировано. Среди выпускаемой продукции – семена озимой пшеницы, ячменя, яровой твердой и мягкой пшеницы, нута, гороха, сои, подсолнечника и горчицы.

Также свои успехи в собственной селекционной работе и развитии мелиорации представило еще одно растениеводческое предприятие Самарской области - ООО «Сев-07». Напомним, что предприятием реализован крупнейший в РФ проект по запуску участка оросительной системы площадью 2,7 тыс. га. А в прошлом году в госреестр внесен первый в Поволжье сорт озимой твердой пшеницы «Кошелевская», разработанный производственниками во взаимодействии с наукой.

На стенде Самарской области ООО «Регион» представило линейку своей продукции - компания производит пластиковые емкости, транспортные установки типа «Кассета», мобильные и стационарные растворные узлы, системы хранения, а также мобильных пожарных установок – современное решение для ликвидации возгораний в полевых условиях.

Изюминкой регионального стенда стали макеты сельскохозяйственной техники и агрегатов от самарских производителей. Например, «Туманы» производства самарского завода ООО «Пегас-Агро». Особое внимание у гостей выставки вызвали модели агродронов, производство которых в скором времени планируют начать на территории Тольятти.

Официальную делегацию Самарского региона возглавила врио заместителя председателя Правительства Наталья Катина. При ее участии состоялось подписание соглашения о взаимодействие и укрепление деловых связей между органами управления АПК Приволжского Федерального округа. Документ предполагает сотрудничество и обмен информацией в сфере нормативно-правового регулирования, повышения эффективности финансовых механизмов поддержки отрасли, привлекательности сельской местности, развития производственной базы и оптимизации использования земель сельхозназначения.

Деловая программа выставки была наполнена широким спектром семинаров и круглых столов, охватывающих все отрасли и актуальные вопросы развития российского сельскохозяйственного сектора. Важнейшим ее мероприятием стало Пленарное заседание «Инвестиции в будущее: современный взгляд на аграрное образование», которое открыл председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Обращаясь к участникам заседания, он отметил: «Мы искренне гордимся достижениями российского агропрома. Такие результаты – это в первую очередь заслуга людей, которые работают в этой сфере».

Фото: предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области