Вячеслав Федорищев отметил рост экспорта продукции АПК почти на 20%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке
Которое провел глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Виталий Шабалатов принял участие во всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода
Спорт, правильное питание и хороший сон в праздничные дни помогут сохранить уровень энергии и эмоциональное равновесие.
Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время праздников
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре.
За сутки дорожные службы региона вывезли с трасс более 960 тонн снега
По информации Приволжского УГМС 6 января в Самаре ночью -8,-10°С, днем -6,-8°С.
6 января в регионе небольшой снег, до -10°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Вячеслав Федорищев отметил рост экспорта продукции АПК почти на 20%

208
Почти 430 тысяч тонн продукции АПК было экспортировано из Самарской области за 11 месяцев 2025 года.

Почти 430 тысяч тонн продукции АПК было экспортировано из Самарской области за 11 месяцев 2025 года. Число региональных экспортеров выросло до 210 организаций. Основу экспорта составляют зерновые культуры, динамично растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью: масложировая продукция, а также товары пищевой и перерабатывающей промышленности.

Увеличение показателей по экспорту сельхозпродукции отметил и глава Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития региона в 2025 году. «Растет экспорт продукции АПК: он почти на 20% превысил уровень прошлого года. Это говорит о конкурентоспособности нашей сельскохозяйственной продукции на внешних рынках. Такая положительная динамика — результат системной работы наших аграриев и мер поддержки экспортно ориентированных предприятий», — подчеркнул губернатор.

В 2025 году значительно расширилась география поставок: к традиционным рынкам добавились новые направления — Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония.

Успешному продвижению отечественных товаров за рубеж способствует комплекс мер государственной поддержки. В их числе — сервис «Экспортный ассистент», запущенный на платформе «Мой экспорт» Российским экспортным центром. Сервис помогает компаниям — от начинающих до зрелых экспортеров — подобрать индивидуальный набор инструментов: от аналитики и сертификации до логистики и финансирования.

Особое значение приобретает сеть сельскохозяйственных атташе, формируемая Минсельхозом России с 2019 года. В декабре 2025 года самарские производители впервые приняли участие в региональной сессии в формате часовой встречи с сельхозатташе — прямой встрече с представителем, аккредитованным за рубежом. Участники обсудили рыночные условия, нормативные требования стран-импортеров и наладили деловые контакты с экспертами, работающими непосредственно «на местах».

Активное участие предприятий региона в программе «Сделано в России» подтверждает стремление к высоким стандартам качества и открытости международным рынкам. В 2025 году добровольный сертификат «Сделано в России» получили более 20 компаний АПК Самарской области в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

«Получение сертификата «Сделано в России» стало для нас подтверждением правильности пути — мы производим качественный и востребованный продукт, соответствующий высоким государственным и международным стандартам. Предприятие готово двигаться дальше — к созданию современных продуктов функционального питания и выходу на зарубежные рынки», — отметил Николай Астафуров, генеральный директор маслозавода «Пестравский».

Международные выставочные площадки остаются ключевым инструментом для выхода на новые рынки. Сергей Посашков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, подчеркнул: «Участие сельхозпроизводителей в международных выставках продуктов питания создает возможности для бизнес-развития, позволяя устанавливать прямые контакты с покупателями и партнёрами из дружественных стран. Эти мероприятия помогают протестировать спрос, получить обратную связь и изучить мировые тенденции в пищевой промышленности. Особенно ценно, что такие выставки поддерживаются на государственном уровне — это снижает барьеры для малого и среднего бизнеса при выходе на экспорт».

Реализация задач федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», реализуемого по поручению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
05 января 2026, 16:50
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с... Общество
5
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.
05 января 2026, 15:21
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек. Транспорт
164
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре.
05 января 2026, 14:14
За сутки дорожные службы региона вывезли с трасс более 960 тонн снега
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре. ЖКХ
173
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
484
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
447
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
785
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
821
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1131
Весь список