В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов

12 сентября 2025 15:05
78
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области полным ходом идёт уборка урожая картофеля, овощей открытого грунта и плодово-ягодных культур. По оперативным данным регионального министерства сельского хозяйства, валовый сбор уже демонстрирует высокие показатели, обеспечивая продовольственную безопасность региона.

По оперативным данным, сельхозпроизводители собрали более 34 тыс. тонн картофеля. В лидерах традиционно Безенчукский район, на полях которого собрали почти 20 тыс. тонн. Работы продолжаются, на сегодняшний день убрано около трети от общей площади посевов — 3,6 тыс. га. Параллельно аграрии ведут активную подготовку к будущему сезону: под семенной фонд уже заложено 630 тонн качественного картофеля.

Урожай овощей открытого грунта составил более 32 тыс. тонн. Убрано около 40% общей площади овощных посевов — 3,8 тыс. га.

Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн. Основной вклад в общий урожай вносят семечковые культуры — яблоки и груши, из которых получено более 7,7 тыс. тонн продукции, что составляет более 95% от общего объёма сбора. А вот уборка ягодных культур уже завершена — садоводы собрали 376,4 тонны урожая, включая 243,1 тонны садовой земляники.

Значительная часть собранного урожая уже направлена на прилавки. На рынки и в магазины поступили свежая капуста, морковь, свёкла и другие овощи от самарских сельхозпроизводителей.

 «Мы уже собрали летние сорта и находимся в активной фазе сбора осенних сортов яблок, таких как «Спартак» и «Жигулевская». На сегодняшний день убрано около 10% от планируемого урожая, так что основные работы еще впереди», — прокомментировала Елена Кардаполова, исполнительный директор садоводческого хозяйства в Сергиевском районе.

В 2025 году на поддержку растениеводства из регионального бюджета направлено 1,6 млрд рублей. Меры господдержки включают компенсацию затрат на закладку многолетних насаждений, производство элитных семян, а также возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений — данная мера введена по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«С учетом того, что убрано лишь около трети площадей под картофель и 40% под овощи и фрукты, в ближайшие недели стоит ожидать поступления на рынок региона десятков тысяч тонн свежей, высококачественной сельскохозяйственной продукции», - говорят в региональном минсельхозе.

 

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

