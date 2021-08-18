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В Самарской области продолжается уборочная кампания

18 августа 2021 14:18
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Аграрии региона проводят сбор поздних яровых и овощных культур.

В Самарской области продолжается уборочная кампания. По данным на 18 августа 2021 года валовой сбор зерна составляет 1,76 млн. тонн при средней урожайности 17,4 ц/га. Более 1,1 млн. тонн собранного урожая - озимая и яровая пшеница. Также намолочено более 405 тыс. тонн ячменя.

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности молоком, мясом, овощами, повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Аграрии региона проводят сбор поздних яровых и овощных культур. На текущую дату собрано более 2,4 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 280 ц/га и более 8,6 тыс. тонн овощей, урожайность которых составляет 250 ц/га.

Ряд сельхозтоваропроизводителей приступили к уборке льна масличного, а хозяйства десяти муниципальных районов начали сев озимых под урожай 2022 года. В настоящее время посеяно 5,8 тыс. га.

«В настоящее время заканчиваем уборку зерновой группы, – рассказал руководитель управления сельского хозяйства муниципального района Кошкинский Евгений Чечамушкин. – Поля постепенно пустеют. Осталось убрать порядка 800 га нута. Сельхозпредприятиями района убрана половина площадей подо льном. Ряд хозяйств приступили к уборке кукурузы на силос».

 

Фото:  пресс-служба облправительства

 

Теги: зерно овощи уборочная кампания

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