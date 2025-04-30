в Самарской области дачников атаковали дикие хомяки

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Дачники Самарской области не на шутку испугались за свой будущий урожай. Село Старосемейкино заполонили маленькие грызуны, очень похожие на домашних хомяков. Но, в отличие от этих питомцев, они несут большую опасность грядкам и клумбам. Что это за вредители и чем они опасны для дачников, «КП-Самара» рассказала доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентина Ильина.

Жители села Старосемейкино рассказали, что количество грызунов на территории увеличивается с каждым днем. За один час один из дачников смог поймать 11 маленьких хомяков и двух взрослых особей. Обычно карбыши роют норы в земле, но также они могут поселиться и под домом.

- Заселились под домом, грызли пол ночами. Поймал всех на мышеловку, крупного с третьего раза только смог выловить. Он вместе с мышеловкой бегал от меня, - рассказали мужчина в соцсетях.

Самарцы отмечают, что не стоит очаровываться их милым внешним видом. За красивой мордашкой скрывается агрессивное поведение:

- Они совсем не милые, а очень агрессивные. Съедают все, что видят перед собой. Еще и на нас пищат.

Самарские дачники обеспокоены нашествием диких хомяков и боятся за будущий урожай. Они ловят карбышей, а затем выпускают их подальше от своих участков, однако не исключено, что пушистые вредители вернутся вновь.

Доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентина Ильина рассказала «Комсомолке», что нашествие хомяков на дачные участки связано с ранним выходом грызунов из мест зимовки и нехватки корма:

- Обычно чуть позже они уходят в естественные места обитания. Сейчас их нужно отпугивать и отлавливать. Стоит помнить, что среди животных могут встретиться представители редкой фауны, которых нельзя уничтожать химикатами или ловушками.

По словам Валентины Ильиной, отлавливать карбышей руками не стоит, так как они могут укусить или поранить. Эти грызуны являются переносчиками вирусных заболеваний, в том числе бешенства. Если ставить на них ловушки, то они должны быть безопасными как для животных, так и для человека.

Хомяки — растительноядные. Их привлекают плоды растений, особенно злаковых. Так как травы еще мало, они едят то, что доступно. Также эти грызуны являются переносчиками гельминтов (паразитических червей — прим. ред.). Гельминты могут попасть на дачные участки с экскрементами животных. Поэтому следует мыть зелень и ягоды перед употреблением.

Опытные дачники в соцсетях делятся способами борьбы с милыми, но опасными вредителями. Кто-то отлавливает их с помощью ловушек, кто-то советует воздействовать на хомяков ультразвуком или затапливать их норы. А некоторые привлекают к защите своих посевов домашних животных.

Однако Валентина Ильина советует держать своих питомцев подальше от карбышей:

- Некоторые хомяки достаточно крупные, имеют острые когти, могут нанести повреждения небольшим котам и собакам, когда те на них охотятся и ловят. Также у домашних животных есть опасность заразиться.

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