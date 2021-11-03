В регионе заложили более 120 гектаров новых садов

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Предприятиями агропромышленного комплекса региона в этом году собрано 113 тыс. тонн овощей и более 12 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Предприятия, специализирующиеся на садоводстве, заложили более 120 га новых интенсивных садов.

Одним из важнейших направлений стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при поддержке жителей, является обеспечение продовольственной безопасности региона за счет увеличение производства качественной местной продукции. Речь идет не только о производстве товаров первой необходимости – хлебе и молоке. Агропромышленный комплекс региона специализируется и на производстве овощной и плодово-ягодной продукции.

Развитию промышленного садоводства на территории Самарской области способствует государственная поддержка из областного и федерального бюджетов. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных сельхозватоваропроизводителями на проведение уходовых работ, выкорчевку старых садов, закладку новых. В текущем году на эти цели предусмотрены средства в размере более 41,6 млн рублей.

Кинельским НПП «Агросад» заложено 90 га молодых садов. Все работы были завершены в октябре. «Это будет высокоадаптивный сад со своей схемой посадки, – рассказывает директор Светлана Кондракова. – А минувшей весной высадили интенсивный сад на площади 40 га. Это 3 400 саженцев».

Сейчас закладку садов завершают в ОАО «Сургутское». В этом году предприятие, отметившее годом ранее 90-летие со дня образования, провело работы на площади 30 га. Значимой точкой осенних работ стала закладка сортового участка. Здесь будут возделываться сорта самарской селекции, разработанные ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады». Испытание в реальном промышленном садоводстве пройдут 11 новых самарских сортов. «Современный покупатель ориентирован на красное яблоко с белой мякотью и хорошими показателями лежкости. Чтобы плоды можно было поместить на длительное хранение. В своей работе мы учитываем пожелания жителей губернии и стараемся им соответствовать», - сообщил директор ГБУ НИИ «Жигулевские сады» Виктор Чугунов.

«Сургутское» - уникальное предприятие. Это лидер по сбору плодово-ягодного урожая в Самарской области (41% от валового объема). Продукция реализуется под торговой маркой ЯФО в свежем и переработанном виде (яблочное пюре, яблочное повидло, яблоки моченые, варенье и т.п.) и представлена на рынках и в магазинах не только нашего региона, но и за его пределами.

Предприятие ежегодно инвестирует в многолетние насаждения, ремонтные и строительные работы, закупку машин и оборудования составляют десятки миллионов рублей. Так, при поддержке государства в прошлом году завершилась модернизация фруктохранилища №1. Там установлено новое холодильное оборудование и система поддержания микроклимата, что позволяет экономить энергоресурсы и существенно повысить качество хранения продукции.

Фото: правительство СО