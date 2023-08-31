В поселке Усть-Кинельский состоится XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023

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2 и 3 сентября на базе Поволжской машиноиспытательной станции в п. Усть-Кинельский состоится XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023!



Ежегодное мероприятие является площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК. Под своей эгидой выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО.



Разделы выставки:



– Машины и оборудование для растениеводства, животноводства малых форм хозяйствования, запасные части, комплектующие, ГСМ;

– Растениеводство. Удобрения и средства защиты растений;

– Животноводство;

– Ветеринария. Корма. Средства для ухода;

– Агрострахование. Агролизинг. Кредитование;

– Информационно-консультационное и научное обеспечение;

– Пищевая и перерабатывающая промышленность;

– Перерабатывающее оборудование. Упаковка;

– Услуги для предприятий и частных лиц;

– Строительство, материалы;

– Садоводство. Цветоводство. Овощеводство;

– Народные промыслы.

Фото: пресс-служба Правительства СО