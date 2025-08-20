В Пестравке пройдет межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «Золотые соты»

117

23 августа 2025 года в формате ярмарки на центральной площади села Пестравка в Пестравском районе пройдет межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «Золотые соты».



Сохранить самобытное народное творчество и бережное отношение к традициям, помочь развитию сельского хозяйства области, популяризировать одно из самых вкусных направлений крестьянского труда – пчеловодства – главные цели и задачи фестиваля.



Яркая и содержательная программа фестиваля раскроет мир народных промыслов, фольклора, музыки и театра, познакомит жителей региона с традициями, которые бережно передаются по наследству из поколения в поколение.



Фестиваль не случайно проходит в формате ярмарки, на которую съезжаются производители сельскохозяйственной продукции и продукции пчеловодства из Пестравского района и других районов Самарской области. Традиционно самой яркой и зрелищной частью фестиваля остается конкурс сельских поселений. Это прекрасная возможность проявить самые разнообразные таланты, которыми всегда славилась волжская земля.

На ярмарку в Пестравку традиционно съезжаются самодеятельные творческие коллективы и исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества и ремесел, производители сельскохозяйственной продукции, пчеловоды, индивидуальные предприниматели и предприятия торговли сельских территорий Самарской области.

На фестивале пройдут творческие состязания певцов и чтецов, конкурс блюд по традиционным русским рецептам с медом, яблоками, орехами. Гости ярмарки и члены жюри оценят и работы народных умельцев, которым в этом году предложили творческое задание на тему: «Полевые цветы. Пестротравье заволжских степей».



Фестиваль проходит при методической и информационной поддержке Агентства социокультурных технологий.

Фото: минкульт СО