Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
С октября 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа «Школа героев».
В работе по обеспечению региона кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО
И сыры, и йогурты.
В Красноярском районе развивается производство продукции из овечьего молока
Такую премию можно будет выплачивать к отпуску
В ГД внесли законопроект об обязательной премии для лиц, проработавших на одном месте более пяти лет
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
Фермеры и ремесленники региона станут участниками медового хит- парада, а жители выберут самый вкусный мед.
В Пестравке пройдет межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «Золотые соты»
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.
В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
20 августа 2025 17:11
117
Фермеры и ремесленники региона станут участниками медового хит- парада, а жители выберут самый вкусный мед.

23 августа 2025 года в формате ярмарки на центральной площади села Пестравка в Пестравском районе пройдет межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «Золотые соты».

Сохранить самобытное народное творчество и бережное отношение к традициям, помочь развитию сельского хозяйства области, популяризировать одно из самых вкусных направлений крестьянского труда – пчеловодства – главные цели и задачи фестиваля.

Яркая и содержательная программа фестиваля раскроет мир народных промыслов, фольклора, музыки и театра, познакомит жителей региона с традициями, которые бережно передаются по наследству из поколения в поколение.

Фестиваль не случайно проходит в формате ярмарки, на которую съезжаются производители сельскохозяйственной продукции и продукции пчеловодства из Пестравского района и других районов Самарской области. Традиционно самой яркой и зрелищной частью фестиваля остается конкурс сельских поселений. Это прекрасная возможность проявить самые разнообразные таланты, которыми всегда славилась волжская земля.

На ярмарку в Пестравку традиционно съезжаются самодеятельные творческие коллективы и исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества и ремесел, производители сельскохозяйственной продукции, пчеловоды, индивидуальные предприниматели и предприятия торговли сельских территорий Самарской области.

На фестивале пройдут творческие состязания певцов и чтецов, конкурс блюд по традиционным русским рецептам с медом, яблоками, орехами. Гости ярмарки и члены жюри оценят и работы народных умельцев, которым в этом году предложили творческое задание на тему: «Полевые цветы. Пестротравье заволжских степей».

Фестиваль проходит при методической и информационной поддержке Агентства социокультурных технологий.

 

Фото:   минкульт СО

