В Клявлинском районе возводят животноводческий комплекс

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Команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области с рабочим визитом посетила Клявлинский район. Здесь представители организации оценили ход реализации крупного инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства.

Компания-инвестор «Северная Нива Самара», входящая в ГК «ЭкоНива», создает на территории района животноводческий комплекс, производственная мощность которого превышает 38 тысяч тонн молока в год.

«Мы сопровождаем этот проект, а в ходе таких визитов можем оценить ход реализации, обсудить с инвестором все волнующие вопросы, поговорить о мерах поддержки и о том, чем мы еще можем помочь», — отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев. — Реализация таких проектов способствует не только развитию сельского хозяйства, но и укреплению экономики муниципальных образований, созданию дополнительных возможностей для жителей региона».

Строящийся комплекс имеет определяющее значение для развития агропромышленного комплекса региона — на реализацию проекта компания привлекала субсидии министерства сельского хозяйства региона.

На предприятии уже создано 300 рабочих мест для жителей района. Кроме того, компания активно сотрудничает с профильными образовательными учреждениями, привлекая студентов к прохождению практики и дальнейшему трудоустройству.

«Инвестпроект предполагает создание животноводческого комплекса на 3550 голов дойного стада и 5100 голов молодняка», — подчеркнул директор производственного хозяйства «Северная Нива Самара» Сергей Гусев.

Создание благоприятного инвестиционного климата и поддержка инвестиционных проектов — задачи, которые решает нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».