В губернии стартовала посевная кампания 2026 года: опытные и будущие аграрии вышли в поля
В губернии стартовала посевная кампания 2026 года: опытные и будущие аграрии вышли в поля

Аграрии Самарской области в оптимальные агротехнические сроки приступили к весенне-полевым работам. Регион уверенно входит в посевной сезон 2026 года. Материально-техническая база хозяйств полностью готова к сезону: парк из 3 200 тракторов подготовлен к полевым работам, текущая обеспеченность ГСМ на уровне 70%, на оставшиеся объёмы заключены контракты на поставку для бесперебойной работы.
«Сегодня во всех муниципальных районах работы начаты. Подкормка озимого клина выполнена практически на 50%. Накопленной влаги достаточно, что позволяет провести весь комплекс работ в оптимальные сроки для получения достойного урожая», - проинформировал заместитель председателя правительства Самарской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов.
Общая посевная площадь в регионе составит более 2,2 млн гектаров. Состояние озимых на площади 493,1 тыс. га оценивается как хорошее и удовлетворительное в 93% случаев.
Стратегическую поддержку развитию АПК региона обеспечивает комплексная система субсидирования, обновления техники и создания комфортных условий труда для аграриев. Ход посевной находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который уверен, что самарские аграрии выполнят все задачи качественно и в срок. «Это важнейший этап сельскохозяйственного сезона, к которому регион подошел основательно», - отметил в своем канале в МАХ руководитель области.
«В этом году мы приобрели 22 новые единицы техники, в том числе тракторы. Техника, люди и семена - всё в наличии», - рассказал директор агрохозяйства Сергей Вдовенко. Руководители сельхозпредприятий отмечают, что государственная поддержка и сотрудничество с научными институтами позволяют закупать отечественный семенной материал высокого класса и выпускать продукцию, соответствующую строгим стандартам, вплоть до сырья для детского питания. Как, например, овес, с которого началась посевная ранних яровых.
В текущем году на старт посевной кампании в Безенчукском районе вместе с опытными механизаторами вышли студенты местного аграрного техникума. Реализация федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» помогает молодым людям применять на практике получение знания. 
Учащиеся прошли инструктаж, ознакомились с современной техникой, изучили устройство и эксплуатацию отечественных посевных комплексов (РТМС, «Иртыш») и вместе с наставниками-механизаторами совершили свой первый выход в поле в кабине трактора. 
«Это очень интересно, потому что раньше таких условия для трактористов не было. Всё чисто, намного чище, чем старые тракторы. Там и кондиционеры, и всё удобно. Сельское хозяйство - это очень перспективно, прибыльно и критически важно для продовольственной безопасности нашей страны», - поделилась впечатлениями студентка Дарья Егорова, получившая первые практические навыки управления современной сельхозтехникой.
Самарская область вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Благодаря государственной поддержке и слаженной работе аграриев Самарская область ставит перед собой цели: произвести в 2026 году порядка 2,9 млн тонн зерновых, 1,2 млн тонн подсолнечника, 248 тыс. тонн картофеля и 300 тыс. тонн овощей.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

