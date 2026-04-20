Я нашел ошибку
Главные новости:
В «Школе героев» завершился дополнительный образовательный трек по коммуникациям, который был организован в ответ на запрос самих участников программы.
В «Школе героев» проведено дополнительное обучение по коммуникациям
Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили в СГИК.
Определены победители XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.04
EUR 89.63
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Определены победители XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова

115
Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили в СГИК.

Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили во время торжественной церемонии закрытия, которая состоялась в актовом зале Самарского государственного института культуры.
Гран-при взяли исполнители на народных инструментах. Премию имени Д.Д. Шостаковича директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдомасова вручила студентке Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Анастасии Пискаревой (номинация «Балалайка (соло)») и дуэту баянисток – сёстрам Алене и Анастасии Кливитенко (номинация «Ансамбли») из ДМШ станицы Крымской в Краснодарском крае.
В этом году участие в Международном музыкальном конкурсе-фестивале им. Савелия Орлова приняли больше 1 500 человек – исполнители, педагоги и методисты из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Китая, Сербии, Аргентины, Кореи и не только.
Впервые были организованы номинации: «Оркестровые струнные инструменты: арфа», «Регентское искусство» и музыкально-теоретическая олимпиада «Обертон». Участники выступили также и в «классических» направлениях: «Академические хоры и хоровые ансамбли», «Хоровое дирижирование», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровое дирижирование», «Народные инструменты», «Вокальное искусство», «Фортепиано» и др.
В состав жюри вошли ведущие практики страны: член Союза композиторов России Наталья Хондо, доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный артист Республики Башкортостан Владимир Грачев, профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, протоиерей Константин Головацкий и др.

 

Фото:   пресс-служба СГИК

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
