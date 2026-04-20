Определены победители XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова

Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили во время торжественной церемонии закрытия, которая состоялась в актовом зале Самарского государственного института культуры.

Гран-при взяли исполнители на народных инструментах. Премию имени Д.Д. Шостаковича директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдомасова вручила студентке Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Анастасии Пискаревой (номинация «Балалайка (соло)») и дуэту баянисток – сёстрам Алене и Анастасии Кливитенко (номинация «Ансамбли») из ДМШ станицы Крымской в Краснодарском крае.

В этом году участие в Международном музыкальном конкурсе-фестивале им. Савелия Орлова приняли больше 1 500 человек – исполнители, педагоги и методисты из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Китая, Сербии, Аргентины, Кореи и не только.

Впервые были организованы номинации: «Оркестровые струнные инструменты: арфа», «Регентское искусство» и музыкально-теоретическая олимпиада «Обертон». Участники выступили также и в «классических» направлениях: «Академические хоры и хоровые ансамбли», «Хоровое дирижирование», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровое дирижирование», «Народные инструменты», «Вокальное искусство», «Фортепиано» и др.

В состав жюри вошли ведущие практики страны: член Союза композиторов России Наталья Хондо, доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный артист Республики Башкортостан Владимир Грачев, профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, протоиерей Константин Головацкий и др.

