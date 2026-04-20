В Самарской области бывший сотрудник полиции осужден за превышение должностных полномочий и кражу денег

Собранные следственным отделом СУ СКР СО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику полиции. Он признан виновным по статьям "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности" и "Тайное хищение имущества, совершенное в значительном размере".



Установлено, что в 2025 году осужденный, используя свои должностные полномочия в корыстных целях, незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению.



В ходе предварительного расследования фигурант полностью возместил потерпевшему материальный ущерб. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, с лишением специального звания «майор полиции», сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО.