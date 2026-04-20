Самарцы могут принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья - 2026»

Роспотребнадзор при организационно-методическом сопровождении ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора и Союза «Здоровье наших детей» проводит в рамках межрегионального проекта «Сибирская школа - территория здоровья» санитарно-просветительскую акцию «Диктант здоровья». (0+) Она состоит из отдельных тематических треков:



- «Здоровая улыбка и чистые руки» (гигиена полости рта и рук) – 13–24 апреля 2026.



- «Движение – жизнь. Питаемся правильно» (физическая активность и профилактика гиподинамии, основы здорового питания) – 4–22 мая 2026.



- «Используем гаджеты рационально» (цифровая гигиена) – 15 сентября – 6 октября 2026.



Проект ориентирован на все возрастные группы.



В рамках акции участникам в свободном или организованном режиме в on-line формате предлагается принять участие в треках диктанта.



Для этого в дни проведения трека (первый трек проводится с 13 по 24 апреля 2026) участникам необходимо перейти на сайт диктант-санпросвет.рф

(https://xn----7sbbigkqq2acllnkfgck.xn--p1ai/)

и ответить на вопросы.



Каждому участнику будет предоставлена возможность ознакомиться с итогами прохождения диктанта, экспертными пояснениями к ответам и сгенерировать сертификат, отражающий уровень знаний по оцениваемым вопросам.



Познакомиться с более подробной информацией о «Диктанте здоровья» можно на официальном ресурсе мероприятия диктант-санпросвет.рф. (http://xn----7sbbigkqq2acllnkfgck.xn--p1ai./about)

