Год муниципального депутата в России: от инициатив на местах до федеральной поддержки

Прошедший год в партии «Единая Россия» был объявлен Годом муниципального депутата. Об этом напомнили на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России», который проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в национальном центре «Россия».



«Одна из его целей – усиление внутрипартийной коммуникации. Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры», – подчеркнул Председатель «Единой России», заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.



В прошлом году депутат думы городского округа Тольятти, секретарь первичного отделения «Единой России» Денис Радченко вошел в тройку победителей всероссийского конкурса «Народный депутат»: он представил на Всероссийском Форуме свою инициативу благоустройства - «Сквер Мечты». Общественное пространство на бульваре Туполева в Тольятти стало реальностью.

«В этом году удалось проделать большую работу по привлечению голосов за наш сквер в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мы вошли в тройку победителей, что позволит уже в 2026 году преобразить территорию сквера», — сообщил Денис Радченко.

Напомним, в 2025 году «Единая Россия» провела по всей стране серию тематических форумов для муниципальных депутатов, посвященных лучшим практикам взаимодействия с жителями, решению локальных проблем и обмену успешными кейсами.