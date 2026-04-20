До конца дня 20 апреля и ночью в регионе ожидается сильный дождь и мокрый снег

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 20 апреля местами по Самарской области ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега с сохранением до конца ночи 21 апреля.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».