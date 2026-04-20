Минстрой Самарской области меняет подход к подготовке будущих строителей

Министерство строительства Самарской области последовательно развивает систему подготовки кадров для строительной отрасли, делая акцент на практико-ориентированном обучении. Одним из ключевых инструментов становятся производственные экскурсии – не только для студентов, но и для преподавателей, формирующих профессиональные компетенции будущих специалистов.

В середине апреля состоялась выездная практика для преподавателей Самарского строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Экскурсия прошла на строительной площадке 11-й станции метро «Театральная», где педагоги познакомились с современными технологиями, организацией строительных процессов и реальными условиями работы на объекте.

Ключевая цель таких выездов – актуализация знаний преподавателей и их погружение в производственную среду. Это позволяет выстраивать образовательный процесс с учетом реальных требований отрасли, усиливая прикладной характер подготовки студентов и формируя востребованные профессиональные навыки.

В ходе визита преподаватели также оценили объект как перспективную площадку для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства студентов. Выпускники колледжа уже сегодня востребованы на проектах ВТС-Метро, где требуются специалисты различных профилей – от слесарей и химиков до операторов автоматизированных систем управления.

Директор ВТС-Метро Алексей Федосеев представил основные зоны станции, включая технические помещения, и подробно рассказал об особенностях реализации проекта. Участники посетили ключевые производственные площадки: от входных групп до глубинных тоннельных участков. Преподаватели прошли по строительной площадке и спустились через первый пешеходный выход (готовность монолитных конструкций - 92%), осмотрели будущий вестибюль №1, где уже завершена отделка технических помещений, а также камеру тоннельной вентиляции, осмотрели платформу будущей станции, тягово-понизительную подстанцию и камеру водоотливной установки. Особый интерес вызвал участок тоннеля, где ведутся работы по устройству сбоек в правый перегонный тоннель – самой глубокой точке объекта.

В министерстве строительства Самарской области подчеркивают, что работа с преподавателями является приоритетным направлением.

«Когда преподаватели видят реальные строительные процессы на площадке, теория становится понятнее и ближе к практике. Это помогает им точнее передавать знания студентам, а ребятам – лучше понимать профессию. Наша задача сделать так, чтобы выпускники были готовы к работе с первого дня», – отметил врио министра строительства региона Александр Фомин.

Сегодня студентам предоставляются возможности выстраивать профессиональную карьеру уже в период обучения. В минстрое Самарской области готовы помочь молодежи – от практики до трудоустройства.

«Мы заинтересованы в работе с молодежью - будущими строителями. Такие выезды для студентов и преподавателей проходят регулярно. Совмещая теорию и практику, мы формируем новое поколение специалистов, которые будут работать на благо развития строительной отрасли региона», – подчеркнул Александр Фомин.

Фото: минстрой СО