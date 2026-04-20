Роспотребнадзор при организационно-методическом сопровождении ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора и Союза «Здоровье наших детей» проводит в рамках межрегионального проекта «Сибирская школа - территория здоровья» санитарно-просветительскую ак
Самарцы могут принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья - 2026»
Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили в СГИК.
Определены победители XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню донора.
На 215 литров пополнился банк донорской крови региона в Национальный день донора
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экологическое благополучие».
В Самаре прошла Всероссийская акция «Вода России»
Российское общество «Знание» организовало просветительские лекции для людей старшего поколения в муниципальном районе Кинель-Черкасский.
История Крыма и защита от манипуляций: Общество «Знание» провело лекции для старшего поколения Самарской области
Аграрии Самарской области в оптимальные агротехнические сроки приступили к весенне-полевым работам. Регион уверенно входит в посевной сезон 2026 года.
В губернии стартовала посевная кампания 2026 года: опытные и будущие аграрии вышли в поля
Минстрой Самарской области меняет подход к подготовке будущих строителей

Министерство строительства Самарской области последовательно развивает систему подготовки кадров для строительной отрасли, делая акцент на практико-ориентированном обучении.

Министерство строительства Самарской области последовательно развивает систему подготовки кадров для строительной отрасли, делая акцент на практико-ориентированном обучении. Одним из ключевых инструментов становятся производственные экскурсии – не только для студентов, но и для преподавателей, формирующих профессиональные компетенции будущих специалистов.
В середине апреля состоялась выездная практика для преподавателей Самарского строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Экскурсия прошла на строительной площадке 11-й станции метро «Театральная», где педагоги познакомились с современными технологиями, организацией строительных процессов и реальными условиями работы на объекте.
Ключевая цель таких выездов – актуализация знаний преподавателей и их погружение в производственную среду. Это позволяет выстраивать образовательный процесс с учетом реальных требований отрасли, усиливая прикладной характер подготовки студентов и формируя востребованные профессиональные навыки.
В ходе визита преподаватели также оценили объект как перспективную площадку для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства студентов. Выпускники колледжа уже сегодня востребованы на проектах ВТС-Метро, где требуются специалисты различных профилей – от слесарей и химиков до операторов автоматизированных систем управления.
Директор ВТС-Метро Алексей Федосеев представил основные зоны станции, включая технические помещения, и подробно рассказал об особенностях реализации проекта. Участники посетили ключевые производственные площадки: от входных групп до глубинных тоннельных участков. Преподаватели прошли по строительной площадке и спустились через первый пешеходный выход (готовность монолитных конструкций - 92%), осмотрели будущий вестибюль №1, где уже завершена отделка технических помещений, а также камеру тоннельной вентиляции, осмотрели платформу будущей станции, тягово-понизительную подстанцию и камеру водоотливной установки. Особый интерес вызвал участок тоннеля, где ведутся работы по устройству сбоек в правый перегонный тоннель – самой глубокой точке объекта. 
В министерстве строительства Самарской области подчеркивают, что работа с преподавателями является приоритетным направлением.
  «Когда преподаватели видят реальные строительные процессы на площадке, теория становится понятнее и ближе к практике. Это помогает им точнее передавать знания студентам, а ребятам – лучше понимать профессию. Наша задача сделать так, чтобы выпускники были готовы к работе с первого дня», – отметил врио министра строительства региона Александр Фомин. 
Сегодня студентам предоставляются возможности выстраивать профессиональную карьеру уже в период обучения. В минстрое Самарской области готовы помочь молодежи – от практики до трудоустройства.
 «Мы заинтересованы в работе с молодежью - будущими строителями. Такие выезды для студентов и преподавателей проходят регулярно. Совмещая теорию и практику, мы формируем новое поколение специалистов, которые будут работать на благо развития строительной отрасли региона», – подчеркнул Александр Фомин.

 

Фото:   минстрой СО

Новости по теме
В «Школе героев» завершился дополнительный образовательный трек по коммуникациям, который был организован в ответ на запрос самих участников программы.
20 апреля 2026, 17:37
В «Школе героев» проведено дополнительное обучение по коммуникациям
В «Школе героев» завершился дополнительный образовательный трек по коммуникациям, который был организован в ответ на запрос самих участников программы. Общество
20
Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили в СГИК.
20 апреля 2026, 17:25
Определены победители XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили в СГИК. Общество
81
20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню донора.
20 апреля 2026, 16:58
На 215 литров пополнился банк донорской крови региона в Национальный день донора
20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню... Общество
166
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
20 апреля 2026  13:44
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
254
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
19 апреля 2026  10:53
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
670
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
1709
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
1602
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
1037
Весь список