Я нашел ошибку
Главные новости:
Роспотребнадзор при организационно-методическом сопровождении ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора и Союза «Здоровье наших детей» проводит в рамках межрегионального проекта «Сибирская школа - территория здоровья» санитарно-просветительскую ак
Самарцы могут принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья - 2026»
В «Школе героев» завершился дополнительный образовательный трек по коммуникациям, который был организован в ответ на запрос самих участников программы.
В «Школе героев» проведено дополнительное обучение по коммуникациям
Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили в СГИК.
Определены победители XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
Министерство строительства Самарской области последовательно развивает систему подготовки кадров для строительной отрасли, делая акцент на практико-ориентированном обучении.
Минстрой Самарской области меняет подход к подготовке будущих строителей
20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню донора.
На 215 литров пополнился банк донорской крови региона в Национальный день донора
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экологическое благополучие».
В Самаре прошла Всероссийская акция «Вода России»
Российское общество «Знание» организовало просветительские лекции для людей старшего поколения в муниципальном районе Кинель-Черкасский.
История Крыма и защита от манипуляций: Общество «Знание» провело лекции для старшего поколения Самарской области
Аграрии Самарской области в оптимальные агротехнические сроки приступили к весенне-полевым работам. Регион уверенно входит в посевной сезон 2026 года.
В губернии стартовала посевная кампания 2026 года: опытные и будущие аграрии вышли в поля
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.04
EUR 89.63
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

История Крыма и защита от манипуляций: Общество «Знание» провело лекции для старшего поколения Самарской области

205
Российское общество «Знание» организовало просветительские лекции для людей старшего поколения в муниципальном районе Кинель-Черкасский.

Российское общество «Знание» организовало просветительские лекции для людей старшего поколения в муниципальном районе Кинель-Черкасский. Мероприятия прошло на базе Отделения социальной реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов и собрало тех, кому небезразлична история родной страны и судьба Крыма — полуострова, на протяжении веков связанного с Россией неразрывными узами.
В качестве лектора Общества «Знание» выступил директор школы № 1 «Образовательный центр» села Кинель-Черкассы имени Героя Советского Союза П.А. Елисова, заместитель председателя районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Валерий Пупынин. Во время встреч он рассказал слушателям о богатой истории Крыма: от античных времён, когда эти земли называли Тавридой, до наших дней. Особое внимание было уделено ключевым вехам — крещению князя Владимира в Херсонесе в 988 году, ставшему духовной основой русского православия, вхождению полуострова в состав Российской империи при Екатерине Великой, назвавшей Крым драгоценнейшей жемчужиной своей короны, героической обороне Севастополя в Крымскую войну, трагедии Великой Отечественной и решению 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР.
Кроме того, часть встреч лектор посвятил событиям начала 2010-х годов и Крымской весне. Он объяснил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году к власти пришли силы, взявшие курс на разрыв с Россией: русский язык оказался под угрозой, а национальными героями объявлялись фигуры, связанные с военными преступлениями. В ответ на это жители Крыма и Севастополя, всегда хранившие верность русской культуре и родственным связям, выступили за воссоединение. На референдуме 16 марта 2014 года почти девяносто семь процентов крымчан и более девяноста пяти процентов севастопольцев проголосовали за возвращение в Россию. Уже 18 марта был подписан договор, и на карте страны вновь появились Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Валерий Пупынин подчеркнул: это стало актом восстановления исторической справедливости и символом единства Русского мира.
Завершая лекции, спикер рассказал о том, как изменилась жизнь на полуострове за прошедшие годы. Слушатели узнали о строительстве Крымского моста — самого длинного в Европе, о новом терминале аэропорта Симферополь, вошедшем в пятёрку самых удобных в стране, о газопроводе и трассе «Таврида», которые обеспечили энергетическую и транспортную независимость региона. Прозвучали и тёплые слова о возрождении детского центра «Артек», который сегодня принимает в семь раз больше детей, чем в 2014 году. Участники встречи с большим интересом обсуждали культурное наследие полуострова — Херсонес, Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо — и сошлись во мнении, что Крым был и остаётся неотъемлемой частью России, землёй с огромной духовной и стратегической ценностью. Лекция вызвала живой отклик: люди старшего поколения благодарили лектора за глубокое и душевное погружение в историю, которая для них — не просто страницы учебников, а часть их собственной жизни и памяти.
Также лектор Российского общества «Знание» научил слушателей старшего поколения распознавать попытки манипулирования, и дал простые инструменты защиты. В ходе лекций участники разбирали, что такое терроризм и информационная война, как они влияют на каждого человека в обществе, и почему именно люди старшего поколения чаще всего становятся мишенью для манипуляторов.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили в СГИК.
20 апреля 2026, 17:25
Определены победители XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили в СГИК. Общество
26
Министерство строительства Самарской области последовательно развивает систему подготовки кадров для строительной отрасли, делая акцент на практико-ориентированном обучении.
20 апреля 2026, 17:11
Минстрой Самарской области меняет подход к подготовке будущих строителей
Министерство строительства Самарской области последовательно развивает систему подготовки кадров для строительной отрасли, делая акцент на... Экономика
127
20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню донора.
20 апреля 2026, 16:58
На 215 литров пополнился банк донорской крови региона в Национальный день донора
20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню... Общество
150
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
20 апреля 2026  13:44
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
254
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
19 апреля 2026  10:53
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
670
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
1709
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
1602
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
1037
Весь список