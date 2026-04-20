В «Школе героев» проведено дополнительное обучение по коммуникациям

В «Школе героев» завершился дополнительный образовательный трек по коммуникациям, который был организован в ответ на запрос самих участников программы. Инициатива прозвучала во время встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, когда один из курсантов предложил усилить подготовку навыками публичных выступлений и аргументации. Предложение было поддержано, и команда АНОО ДПО «Таволга» в короткие сроки разработала и провела такой интенсив.

Новый трек включал в себя обучение практическим навыкам: как чётко формулировать идею, выстраивать логику выступления, удерживать внимание аудитории и добиваться поддержки своих инициатив. Он стал логичным продолжением основной программы в «Школе героев», ориентированной на подготовку участников к реализации собственных проектов.

Занятия проходили в прикладном формате: участники работали с собственными проектами, тестировали различные модели выступлений, получали обратную связь и дорабатывали свои презентации. Такой подход позволил сразу интегрировать новые инструменты в реальную проектную работу.

Итоговым элементом трека в минувшие выходные стало очное занятие с режиссёром и художественным руководителем театра-студии «Галифе» при Доме офицеров Самарского гарнизона Александром Бригадновым, на котором участники программы отрабатывали подачу информации: интонации, темп, сценическое присутствие и умение управлять вниманием аудитории.

Участник второго потока «Школы героев» Максим Баранович высоко оценил качество обучения: «Занятия по публичным выступлениям оказались очень полезными, получилось побороть стеснения перед аудиторией. Для меня было важно проработать слишком высокую скорость говорения при презентации проекта».

В ближайшее время курсанты представят свои проекты на защите выпускных работ. Полученные в рамках дополнительного трека навыки станут ключевым инструментом: от качества коммуникации будет зависеть, насколько идеи будут понятны, поддержаны и реализованы.

Александр Бригаднов пожелал курсантам успешной сдачи выпускных работ и отметил: «Я получаю огромное удовольствие от занятий, потому что каждая встреча со Школой героев – это возможность донести что-то новое курсантам и возможность что-то новое почерпнуть у них. Наиболее важным для курсантов оказалась возможность воспроизведения своих публичных выступлений, возможность понять, как считывает аудитория и зрители публичное выступление, с правильными жестами, с правильным расположением себя в пространстве, с правильными, хорошими движениями.».

Запуск дополнительного трека – это пример гибкой образовательной модели, в которой участники не только проходят программу, но и напрямую влияют на её содержание. Такой формат позволяет оперативно усиливать наиболее востребованные компетенции и повышать практическую ценность обучения.

