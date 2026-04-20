Роспотребнадзор при организационно-методическом сопровождении ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора и Союза «Здоровье наших детей» проводит в рамках межрегионального проекта «Сибирская школа - территория здоровья» санитарно-просветительскую ак
Самарцы могут принять участие во Всероссийском «Диктанте здоровья - 2026»
В «Школе героев» завершился дополнительный образовательный трек по коммуникациям, который был организован в ответ на запрос самих участников программы.
В «Школе героев» проведено дополнительное обучение по коммуникациям
Имена обладателей высшей награды события – премии им. Д.Д. Шостаковича и победителей в номинациях озвучили в СГИК.
Определены победители XIII Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
Министерство строительства Самарской области последовательно развивает систему подготовки кадров для строительной отрасли, делая акцент на практико-ориентированном обучении.
Минстрой Самарской области меняет подход к подготовке будущих строителей
20 апреля во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню донора.
На 215 литров пополнился банк донорской крови региона в Национальный день донора
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экологическое благополучие».
В Самаре прошла Всероссийская акция «Вода России»
Российское общество «Знание» организовало просветительские лекции для людей старшего поколения в муниципальном районе Кинель-Черкасский.
История Крыма и защита от манипуляций: Общество «Знание» провело лекции для старшего поколения Самарской области
Аграрии Самарской области в оптимальные агротехнические сроки приступили к весенне-полевым работам. Регион уверенно входит в посевной сезон 2026 года.
В губернии стартовала посевная кампания 2026 года: опытные и будущие аграрии вышли в поля
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В «Школе героев» проведено дополнительное обучение по коммуникациям

В «Школе героев» завершился дополнительный образовательный трек по коммуникациям, который был организован в ответ на запрос самих участников программы. Инициатива прозвучала во время встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, когда один из курсантов предложил усилить подготовку навыками публичных выступлений и аргументации. Предложение было поддержано, и команда АНОО ДПО «Таволга» в короткие сроки разработала и провела такой интенсив.
Новый трек включал в себя обучение практическим навыкам: как чётко формулировать идею, выстраивать логику выступления, удерживать внимание аудитории и добиваться поддержки своих инициатив. Он стал логичным продолжением основной программы в «Школе героев», ориентированной на подготовку участников к реализации собственных проектов.
Занятия проходили в прикладном формате: участники работали с собственными проектами, тестировали различные модели выступлений, получали обратную связь и дорабатывали свои презентации. Такой подход позволил сразу интегрировать новые инструменты в реальную проектную работу.
Итоговым элементом трека в минувшие выходные стало очное занятие с режиссёром и художественным руководителем театра-студии «Галифе» при Доме офицеров Самарского гарнизона Александром Бригадновым, на котором участники программы отрабатывали подачу информации: интонации, темп, сценическое присутствие и умение управлять вниманием аудитории.
Участник второго потока «Школы героев» Максим Баранович высоко оценил качество обучения: «Занятия по публичным выступлениям оказались очень полезными, получилось побороть стеснения перед аудиторией. Для меня было важно проработать слишком высокую скорость говорения при презентации проекта».
В ближайшее время курсанты представят свои проекты на защите выпускных работ. Полученные в рамках дополнительного трека навыки станут ключевым инструментом: от качества коммуникации будет зависеть, насколько идеи будут понятны, поддержаны и реализованы.
Александр Бригаднов пожелал курсантам успешной сдачи выпускных работ и отметил: «Я получаю огромное удовольствие от занятий, потому что каждая встреча со Школой героев – это возможность донести что-то новое курсантам и возможность что-то новое почерпнуть у них. Наиболее важным для курсантов оказалась возможность воспроизведения своих публичных выступлений, возможность понять, как считывает аудитория и зрители публичное выступление, с правильными жестами, с правильным расположением себя в пространстве, с правильными, хорошими движениями.».
Запуск дополнительного трека – это пример гибкой образовательной модели, в которой участники не только проходят программу, но и напрямую влияют на её содержание. Такой формат позволяет оперативно усиливать наиболее востребованные компетенции и повышать практическую ценность обучения.

 

Фото:   АНОО ДПО «Таволга»

Теги: Самара

