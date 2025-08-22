Я нашел ошибку
Главные новости:
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области

22 августа 2025 11:13
115
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 

В селе Макарьевка Безенчукского района агродроны провели профилактическую обработку от вредителей полей подсолнечника. Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 

«Такие технологии позволяют повысить эффективность обработки посевов, снизить затраты и минимизировать воздействие на окружающую среду», - рассказали специалисты агропредприятия участнику программы «Школа героев», ветерану СВО Олегу Лосеву, который сейчас проходит практику в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Вернувшись с СВО, Олег Лосев заинтересовался возможностями применения беспилотных летательных аппаратов в мирных целях, поэтому пришел в программу «Школа героев» с проектом по внедрению современных подходов к управлению легкими беспилотниками в аграрной и смежных отраслях.

«Для меня «Школа героев» — это прежде всего большая ответственность. Это доверие, которое нужно оправдать. Программа даёт не просто знания, а реальный шанс изменить свою жизнь и начать работать на благо страны уже в мирное время», — поделился Олег.

Программа «Школа героев», запущенная по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 году, стала региональным продолжением федерального проекта «Время героев», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. За это время она уже показала высокую эффективность: выпускники первого потока успешно трудоустроились на государственные и муниципальные должности и активно участвуют в развитии региона. С июня началось обучение второго потока слушателей «Школы героев».

Во время практики в региональном Минсельхозе участник программы сможет развить комплекс ключевых компетенций: профессиональных, управленческих и личностных, получить новые знания и опыт. 
«Главная задача — предоставить возможность применить свою активную гражданскую позицию, лидерский потенциал и желание приносить реальную пользу на практике в рамках деятельности государственного органа, отвечающего за одну из ключевых отраслей экономики — агропромышленный комплекс», — отметила Венера Бикбова, куратор практики, руководитель управления государственной службы министерства.

По итогам поездки в Безенчукский район участник программы «Школа героев» Олег Лосев подчеркнул, что увидел огромный потенциал для технологического развития аграрного сектора. «Посещение хозяйства произвело крайне положительное впечатление. Здесь мне наглядно продемонстрировали, как современные технологии интегрируются в традиционный агропромышленный комплекс, а главное - трансформируют его, облегчая труд растениеводов. Мне интересно быть частью этих изменений и помогать внедрению новых технологий», — сказал он.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Самара

Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
22 августа 2025, 11:33
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах. Экономика
39
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
22 августа 2025, 10:45
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать. Общество
120
Арт-проект «Тенора XXI века».
22 августа 2025, 10:35
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Арт-проект «Тенора XXI века». Общество
114
