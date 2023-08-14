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«СОЮЗ-АГРО Самара» внедряет методики бережливого производства, несмотря на разгар уборочной страды в регионе

14 августа 2023 17:05
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На данный момент на полях компании завершена уборка озимой и яровой пшеницы. Приступили к уборке ячменя, позднее – лен и нут.

В Самарской области успешно реализуется национальный проект «Производительность труда». Сотрудники компаний, получившие в ходе реализации нацпроекта необходимые знания и навыки, значительно повышают выработку и эффективнее решают проблемы производства.

Обеспечение продовольственной безопасности, внедрение отечественных разработок и технологий – основные задачи, поставленные главой региона Дмитрием Азаровым перед предприятиями АПК Самарской области.

В июле 2023 года в национальный проект вступила компания «СОЮЗ-АГРО Самара» (Кинельский район). Сельхозпредприятие на рынке уже 9 лет. Занимается выращиванием и оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией (пшеница, ячмень, лен, подсолнечник, нут, кукуруза). Хозяйство является одним из крупных поставщиков сельхозпродукции в Самарской области. Осуществляет поставки в центральную и южную часть России, а также в страны ЕАС, Европы и Азии.

На данный момент на полях компании завершена уборка озимой и яровой пшеницы. Приступили к уборке ячменя, позднее – лен и нут. В уборке урожая задействованы 7 комбайнов и 11 тракторов.

«Вступая в проект «Производительность труда», мы стремимся принести значительный вклад в развитие сельскохозяйственного сектора региона. Мы убеждены, что повышение эффективности и производительности труда наших сотрудников позволит нам достичь поставленных целей (увеличение объема отгрузок) и улучшить результаты нашей работы», – заявила руководитель компании «СОЮЗ-АГРО Самара» Татьяна Митиогло.

Одним из важных звеньев в процессе реализации национального проекта «Производительность труда» является обучение основам бережливого производства. Используя передовые методики и техники, сотрудники предприятий приобретают необходимые знания и навыки для повышения эффективности производства и устранения потерь.

В рамках образовательной программы национального проекта рабочая группа из сотрудников «СОЮЗ-АГРО Самара» уже познакомилась с основными инструментами бережливого производства и рассмотрела подробнее, как применять методику 5С, чтобы рабочее место было максимально эффективно организованно.

Отметим, что в регионе полным ходом идет уборочная, и аграриям приходится прилагать двойные усилия, чтобы производительность труда в компании возросла. Следующим этапом реализации национального проекта на сельхозпредприятии станет диагностика производства, в результате которой будут выявлены узкие места и определен участок, где будут внедрять методики бережливого производства.

«Бережливое производство становится ключевым фактором в повышении конкурентоспособности любой компании, в том числе и сельскохозяйственной», – отметил руководитель проекта Регионального центра компетенций Михаил Михайлов, – «Тиражирование полученных методик на практике улучшает производственную деятельность на всех уровнях. Вместе с компанией «СОЮЗ-АГРО Самара» мы нацелены на успешное внедрение новых решений и передовых технологий в сельском хозяйстве нашего региона».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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