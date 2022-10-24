Сельхозпредприятия Большеглушицкого района экспериментируют с подсолнечником и начали уборку кукурузы

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«Арис», «имидж», «натали» – в общей сложности 12 гибридов подсолнечника краснодарской селекции этим летом испытывались на демонстрационных участках сельхозпредприятия Большеглушицкого района. Культуру на делянках еще не убирали, но, по словам аграриев, видовая урожайность хорошая.



Эксперимент – это результат визита делегации Большечерниговских и Большеглушицких сельхозпроизводителей во ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта в Краснодаре. Начало совместной работы, положенное самарскими аграриями, нашло свое продолжение на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень».



В сельхозпредприятии занимаются еще и кукурузой, здесь убеждены – кукурузе не хватило влаги. Если бы с июля по сентябрь был хотя бы 1 раз дождь – ее урожайность улетела бы за полтинник. А так собирают 40 ц/га. Но делать выводы еще рано: уборку царицы полей здесь только начали. Предстоит убрать порядка 1,5 тыс. га.



Кукурузу убирают с влажностью порядка 22%. Ее сушат на агрегатах до 13% и только потом кладут на хранение. Золотое зерно выгодно дополняет кормовую базу животноводства сельхозпредприятия. Часть идет на реализацию.

Фото: пресс-служба правительства СО