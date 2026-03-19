Самарцы потратят на подготовку к дачному сезону в среднем 25 000 рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда».
С 18 марта по 5 апреля СМИБС и Централизованная система детских библиотек приглашают юных читателей и их родителей на Дни детской книги.
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 20 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года.
Андрей Орлов ознакомился с работой кабинета психотерапевтической помощи в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.
В среду, 18 марта 2026 года, состоялось заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
25 марта 2026 года в Самаре пройдет обучающий семинар-интенсив для «серебряных» добровольцев - участников Регионального проекта «Театральная студия «Совушки». 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.13
1.22
EUR 94.67
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарцы потратят на подготовку к дачному сезону в среднем 25 000 рублей

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, когда и как они готовятся к дачному сезону. Оказалось, что большинство опрошенных начинают подготовку  в апреле, а чаще всего покупают товары для сада и огорода.

Планы на подготовку и бюджет

Почти у двух третей (65%) жителей Самары есть дача, а еще 11% планируют  обзавестись ей в будущем. Среди тех, у кого дача уже есть, большинство начинают готовиться к сезону в апреле (56%), ещё 27% приступают к подготовке в марте. В мае начинают готовиться 12%, а в феврале — 5%. При этом ранняя подготовка в феврале-марте больше характерна для респондентов старше 55 лет, а молодежь чаще начинает подготовку ближе к концу весны. 

В среднем на подготовку к дачному сезону жители Самары закладывают 25 000 рублей. Однако 31% хотят уложиться в 10 000 рублей, 21% — в 20 000. Потратить от 20 000 до 35 000 рублей готовы 28%, от 35 000 до 50 000 — 9%. Еще 5% закладывают бюджет от 50 000 до 80 000 рублей, а 6% — выше этой суммы.  

Список покупок и магазинов

К дачному сезону опрошенные в основном планируют купить различные товары для сада и огорода —  удобрения и средства для ухода за растениями (66%), растения, семена и рассаду (61%), а также инструменты и садовый инвентарь (58%). Каждый третий (37%) собирается приобрести мангал, гриль или барбекю — в основном это молодежь 25-34 лет. Кроме того, среди них почти каждый третий (30%) купит товары для бани. 

Покупки для дачного сезона респонденты чаще всего делают в строительных гипермаркетах (49%) или на площадках электронной коммерции (43%). 32% закупаются в садовых центрах и питомниках, также 32% — на сайтах и в приложениях конкретных магазинов, а 21% — на рынках и ярмарках. 

Реклама дачных товаров

Рекламу новых приспособлений и инструментов для дачи, огорода и сада замечают 8 из 10 жителей Самары. Из них 45% обращают на нее внимание довольно часто. Чаще всего опрошенные обращают внимание на рекламу на площадках электронной коммерции (45%), на телевидении (36%) и в поисковых системах (35%). Ещё 24% замечают такую рекламу в соцсетях, а 18% — на видеоплатформах.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список