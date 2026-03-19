Самарцы потратят на подготовку к дачному сезону в среднем 25 000 рублей

Планы на подготовку и бюджет Почти у двух третей (65%) жителей Самары есть дача, а еще 11% планируют обзавестись ей в будущем. Среди тех, у кого дача уже есть, большинство начинают готовиться к сезону в апреле (56%), ещё 27% приступают к подготовке в марте. В мае начинают готовиться 12%, а в феврале — 5%. При этом ранняя подготовка в феврале-марте больше характерна для респондентов старше 55 лет, а молодежь чаще начинает подготовку ближе к концу весны. В среднем на подготовку к дачному сезону жители Самары закладывают 25 000 рублей. Однако 31% хотят уложиться в 10 000 рублей, 21% — в 20 000. Потратить от 20 000 до 35 000 рублей готовы 28%, от 35 000 до 50 000 — 9%. Еще 5% закладывают бюджет от 50 000 до 80 000 рублей, а 6% — выше этой суммы. Список покупок и магазинов К дачному сезону опрошенные в основном планируют купить различные товары для сада и огорода — удобрения и средства для ухода за растениями (66%), растения, семена и рассаду (61%), а также инструменты и садовый инвентарь (58%). Каждый третий (37%) собирается приобрести мангал, гриль или барбекю — в основном это молодежь 25-34 лет. Кроме того, среди них почти каждый третий (30%) купит товары для бани. Покупки для дачного сезона респонденты чаще всего делают в строительных гипермаркетах (49%) или на площадках электронной коммерции (43%). 32% закупаются в садовых центрах и питомниках, также 32% — на сайтах и в приложениях конкретных магазинов, а 21% — на рынках и ярмарках. Реклама дачных товаров Рекламу новых приспособлений и инструментов для дачи, огорода и сада замечают 8 из 10 жителей Самары. Из них 45% обращают на нее внимание довольно часто. Чаще всего опрошенные обращают внимание на рекламу на площадках электронной коммерции (45%), на телевидении (36%) и в поисковых системах (35%). Ещё 24% замечают такую рекламу в соцсетях, а 18% — на видеоплатформах.