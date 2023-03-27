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Самарским сельхозпроизводителям рассказали о господдержке в агростраховании

27 марта 2023 16:06
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Самарская область входит в зону рискованного земледелия, поэтому страхование для местных аграриев не лишний инструмент.

Пока не началась пора сева, у сельхозпроизводителей есть время, чтобы застраховать будущий урожай. Специальный вид страхования создан для защиты сельского хозяйства от риска гибели урожая. Страхованию подвержены все виды производимой продукции.

Самарская область входит в зону рискованного земледелия, поэтому страхование для местных аграриев не лишний инструмент. Он помогает сельхозтоваропроизводителю сохранить свои посевы и сохранить те затраты, которые тот уже вложил. Тем более, что в России осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Рузалия Насырова в прямом эфире из Центра управления регионом.

На рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании-члены союза, страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы.

«Это единственный вид господдержки, который на уровне Российской Федерации каждый год прирастает в объемах финансирования, - рассказывает Рузалия Насырова. - Например, в прошлом году у нас было порядка 186 млн рублей федерального бюджета на эти цели направлено. В этом году более 300 млн рублей. В отличие от других видов страхования, полис агрострахования можно приобрести на следующих условиях – 50% платит государство за сельхозтоваропроизводителя напрямую в страховую компанию, с которой сельхозтоваропроизводитель заключил договор, а 50% сельхозтоваропроизводитель должен заплатить сам. Здесь есть определенный нюанс. Договор вступает в законную силу только с момента оплаты первых 50%. Часто как бывает – наши коллеги заключат договор, но не спешат заплатить свои первые 50% от страховой премии, выжидают, поглядывают в окно, все ли идет по плану, достаточно ли влаги, солнца и так далее. И тем самым упускают важные сроки. Когда уже начинает гибнуть посев либо создаются предпосылки для гибели посева, уже поздно заключать договор».

Важно соблюдать сроки и в другом плане. Заключить договор страхования можно не позднее, чем через 15 дней после окончания сева. После этого срока, как правило, страховая компания такие договоры не заключает.

В региональном минсельхозе рекомендуют не затягивать с заключением договора. За консультацией всегда можно обратиться в ведомство. 

 

Фото:   ЦУР СО

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