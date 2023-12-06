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Самарские селекционеры и аграрии помогают обеспечить продовольственный суверенитет

6 декабря 2023 15:35
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Значительные средства выделяются на выведение новых сортов сельхозкультур и размножение семенного материала.

Собственные качественные семена и кропотливая селекционная работа необходимы для обеспечения продовольственной безопасности региона. По поручению губернатора Дмитрия Азарова для возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение элитных семян в 2023 году предусмотрены субсидии в размере более 170 млн рублей. Значительные средства выделяются на выведение новых сортов сельхозкультур и размножение семенного материала.

«Суверенитет в сфере обеспечения семенами – задача не менее важная, чем суверенитет технологический», - ранее отмечал Глава региона. Поэтому значительное внимание уделяется поддержке профильных исследовательских центров.

Сейчас в Самарской области 99% семян озимых культур – отечественной селекции. Из лидирующих сортов первое место занимает сорт «Светоч», селекции Самарского НИИСХ им. Тулайкова. Пшеница яровая представлена 46 сортами мягкой и твердой разновидности, с преобладанием сортов селекции Самарского и Поволжского институтов. Лидирующую позицию в посевах мягкой пшеницы занимает сорт «Кинельская Нива», селекции Поволжского НИИСС им. Константинова (23% от высеянной пшеницы). Из твердых разновидностей пшеницы лидирует сорт «Безенчукская золотистая», селекции Самарского НИИСХ им. Тулайкова (13% от высеянной пшеницы).

Селекцию ведут и сами агропредприятия. Так, в прошлом году на предприятии «Сев-07» аграрии вывели первый сорт твердой озимой пшеницы.

Благодаря разработкам местных селекционеров наметилась положительная тенденция по увеличению доли посевов и других сельхозкультур, засеянных семенами отечественной селекции. По сравнению с уровнем 2022 годом посевы отечественных сортов сои увеличилось на 2%, подсолнечника – на 2,4%, картофеля – на 5,5%.

В настоящее время агрохолдинг «Самарские овощи» ведет работу по селекции собственных сортов картофеля с комплексом хозяйственно-ценных признаков, адаптированных к агроэкологическим условиям нашей области, и лука-севка – суперэлитных и элитных семян. Для этого была оборудована собственная исследовательская лаборатория, где специалисты изучают почву с полей хозяйств, входящих в группу компаний, занимаются листовой диагностикой, делают анализ воды, которой поливают растения. Особая гордость лаборатории – отдел семеноводства и селекции, работа которого дала первые результаты.

«Мы зарегистрировали сорт картофеля «Юнис». Чтобы его вывести, потребовалось 5 лет. Через два года мы уже получим около 700 тонн семенного материала. Сначала обеспечим собственные нужды, а позже сможем реализовывать семена. Наш сорт будет отлично чувствовать себя на полях, будет стойким и высокоурожайным. В дальнейшем планируем вывести собственный сорт лука. В этом нам помогут белорусские партнеры, у которых есть большой опыт в этом направлении. Мы уже пробовали выращивать и лук-севок, и лук-чернушку. Севок используем как рассаду, он позволяет получать урожай на 30 дней раньше», – говорит Алексей Комков, технический директор ООО «Весна», входящий в ГК «Самарские овощи».

Один из лидеров импортозамещения в семеноводстве - Самарский НИИСХ им. Тулайкова. Помимо зерновой группы ученые института работают с картофелем. Ученые оценивают селекционный материал по показателям качества, продуктивности, полевой устойчивости к заболеваниям, после чего перспективные гибриды готовятся к передаче на государственные сортоиспытания в качестве новых сортов. На сегодняшний день их три.

Для ускорения селекционного процесса в Самарском НИИСХ используют самые современные методы. Один из них, метод ПЦР-диагностики, позволяет за 2–3 часа определить наличие нужных генов в образцах и тем самым сократить исследования на два-три года. Еще один уникальный прибор – секвенатор. Он на ранних стадиях селекционного процесса выявляет необходимые генетические конструкции, что также сокращает период создания новых сортов.

Самарский НИИСХ – единственный на территории региона хранитель коллекции сортов картофеля, созданных специально для сельхозпредпряитий области. Сейчас исследования ведутся по 80 сортам.

«В селекционных питомниках отбор картофеля ведется по урожайности и устойчивости к заболеваниям, здесь представлен лучший гибридный материал, который уже в 2024 – 2026 годах будет передаваться на государственные сортоиспытания в качестве новых сортов - высокоурожайных, устойчивых к вирусным болезням, привлекательного внешнего вида и хороших вкусовых качеств», - рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории биотехнологий сельскохозяйственных культур Самарский НИИСХ им. Тулайкова Алексей Бакунов.

 

Фото предоставлено ГБУ ДПО «Самара-АРИС»

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