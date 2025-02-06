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Самарские агродроны, представленные на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации, начнут работу в полях уже в этом сезоне

6 февраля 2025 12:29
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Самарские агродроны, представленные на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации, начнут работу в полях уже в этом сезоне

В Крокус Экспо начала работу Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Новейшие отечественные технологии и оборудование для модернизации аэропортов здесь представят более 130 компаний из 20 регионов России, Белоруссии, Китая и Ирана.

6 февраля станет на NAIS официальным Днем беспилотной авиации, где в рамках деловой программы будут обсуждаться ключевые темы развития БАС – инфраструктура, технологии и сертификация, а также вопросы антидроновой защиты инфраструктурных объектов.

На выставке представлена модификация дрона С-80 для агропромышленности самарской компании «Транспорт будущего». Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 кг и способен обрабатывать до 18 га/час. Дрон сможет доставлять грузы до 20 кг на расстояние до 15 км. С-80 будет применяться и в других направлениях бизнеса – в частности, в доставке на короткие и средние расстояния.

Напомним, модификация дрона С-80 была представлена Президенту России Владимиру Путину в ходе рабочего визита в Самарскую область 28 января 2025 г. Владимир Путин посетил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», который расположен на территории компании «Транспорт будущего». Глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что Самарская область делает ставку на беспилотные системы. «Мы собрали всех производителей БПЛА России и пригласили их в наш научно-производственный центр. Там работают уже более 50 резидентов по всему циклу: комплектующие, ПО, диджитал-решения, гражданское ПО. В течение года Самарская область станет крупнейшим производителем беспилотников в стране по технологии полного цикла», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Главный конструктор компании «Транспорт будушего» Павел Корольков отметил, что наиболее понятный потенциал гражданского применения беспилотников прямо сейчас имеет сельское хозяйство. «Мы видим большую перспективу в этом направлении, поскольку дроны помогают существенно повышать урожайность и снижать расходы фермерских хозяйств.  Мы уже прошли все этапы сертификации — БАС С-80 стал первым отечественным массовым дроном весом более 30 кг, получившим сертификат типа — и уже в этом сезоне наш агродрон начнет полноценную работу в полях», — сообщил Павел Корольков.

НАИС уже 12 лет объединяет под своим крылом тысячи представителей авиапредприятий с регуляторами отрасли, научными институтами, разработчиками и компаниями-поставщиками. Выставка проходит при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), Ространсмодернизации, Ространснадздора и Межгосударственного авиационного комитета.

Выставка НАИС предоставляет уникальную возможность познакомиться с инновациями в отрасли со всей России, оценить предложения, обменяться опытом, выстраивая вектор будущего гражданской авиации.

Подробная информация о выставке размещена на сайте.

Для развития авиаотрасли важны современные технологии и оборудование, а также обновление и модернизация аэропортов. С 2019 года по нацпроекту уже было обновлено 33 воздушные гавани. Особое внимание было уделено авиаузлам Сибири и Дальнего Востока. Модернизация затронула как аэропорты городов-миллионников, так и городов – центров добывающей отрасли. С этого года эта работа будет продолжена по нацпроекту «Эффективная транспортная система», к 2030 году модернизируют не менее 75 аэропортов.

В целом, нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на создание единого сбалансированного транспортного каркаса страны за счет развития инфраструктуры всех видов транспорта. В единую транспортную сеть войдут опорная сеть железных дорог, морских портов, внутренних водных путей, аэропортов, пунктов пропуска через государственную границу и крупнейшие транспортно-логистические центры. Задача – обеспечить бесшовность логистики между разными видами транспорта. Ведь от этого во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма, торгового оборота, укрепление всей национальной экономики.

 

Фото – Александр Кулага, предоставил Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области

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