«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
Самарские аграрии за десять лет удвоили объемы производства
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
Проект тольяттинского предпринимателя покоряет вендинговый рынок
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
АвтоВАЗу потребуются финансы извне для сохранения темпов инвестиций
Самарские аграрии за десять лет удвоили объемы производства

31 октября 2025 11:48
48
За десять лет действия продовольственного эмбарго агропромышленный комплекс Самарской области показал серьезный рост, более чем вдвое увеличив объемы сельхозпроизводства. Одним из ключевых факторов этого успеха стало активное развитие региональной селекции и семеноводства.

Развитие селекции и генетики — одно из приоритетных направлений национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В рамках нацпроекта перед регионами поставлены амбициозные задачи: к 2030 году довести долю отечественных семян в общем объёме посевов до 75%, ускорить выведение новых сортов, адаптировать их к меняющимся климатическим условиям, а также наладить тесное взаимодействие между наукой, бизнесом и государством.

Ярким примером импортозамещения в аграрном секторе Самарской области является работа местного Центра селекции картофеля ООО «Агростар». По итогам государственных сортоиспытаний уже зарегистрированы два новых конкурентоспособных сорта — «Джулия» и «Альва», адаптированные к местным условиям и обладающие высокой урожайностью. В ближайших планах компании — выведение еще двух сортов, что позволит снизить зависимость не только Самарской области, но и других регионов от иностранного семенного материала.

Примером практического внедрения отечественных сортов стал опыт жителя села Камышла Ильшата Садриева. Вместе с семьёй он начал заниматься выращиванием картофеля на площади 5,5 гектара. Благодаря государственной поддержке по программе «Агростартап» он приобрел технику и семена, включая сорт «Джулия».

«В первый сезон мы вырастили три сорта картофеля. Один из них — «Джулия», выведенный самарскими селекционерами, который показал отличную урожайность, — поделился фермер. - Первый урожай уже собран и реализован людям, а лучшие клубни мы отобрали на семена для будущего сезона».

Ожидается, что к концу сезона 2025 года в регионе соберут 245 тысяч тонн картофеля и 290 тысяч тонн овощей. Как неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев, благодаря труду аграриев регион все больше становится значимым игроком на продовольственном рынке страны. И развитие собственной селекции — это не только замещение импорта, а стратегический вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны.

Фото из архива семьи Садриевых.

