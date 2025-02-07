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Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании

7 февраля 2025 09:59
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Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании

Задачи растениеводства в Самарской области на 2025 год, основные направления государственной поддержки, вопросы государственного мониторинга и проверки посевных качеств зерна, фитосанитарный контроль и другие актуальные темы обсудили на первом выездном заседании областного штаба по подготовке к весенней посевной кампании. Встреча с аграриями состоялась в Пестравском районе.

В предстоящем сезоне перед сельхозтоваропроизводителями стоят задачи, которые определены Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина о национальных целях до 2030 года и были озвучены на Всероссийском агрономическом совещании под председательством федерального министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

В прошлом году аграриям области удалось выполнить все показатели с небольшим превышением: зерна собрали 2,77 млн тонн при плане 2,71 млн тонн, подсолнечника – 1,3 млн тонн при плане 1 млн тонн. В этом году предстоит по зерну выйти на объем 2,8 млн тонн, по подсолнечнику – более 1,2 млн тонн.

«В первую очередь мы делаем ставку на расширение озимого клина. Под урожай 2025 года у нас посеяно 425 тыс. гектаров озимых культур. Если рассматривать их состояние перед уходом в зиму, 75% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 16% – в изреженном состоянии, и всходы отсутствуют на 9%. В начале января мы с группой ученых выезжали в южные районы и визуально оценивали состояние озимых. На полях есть открытые участки, где после дождей местами образовалась ледяная корка. Рекомендации – мониторить посевы и отбирать монолиты для экспресс-анализа», – доложил Сергей Кирсанов, руководитель управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Для достижения поставленных задач растениеводы определили план действий и уже приступили к его выполнению. По оценке Ирины Казачковой, директора ООО «Агроресурс», хозяйство уже готово к началу весенних полевых работ. Здесь в обработке 14 тыс. гектаров пашни. «На сегодня ГСМ в полном объеме закуплено и привезено, семена также закуплены – мы полностью готовы к посевной. Ремонт техники начали сразу по окончании уборочных работ. Комбайны, тракторы, агрегаты, как только пригнали с поля, стали загонять на ремонт. У нас теплые мастерские. Сейчас техника в полной боевой готовности. Орудия также готовы. В хозяйстве своя кузница, специалисты высококвалифицированные: сварщики, кузнецы, токари. Кадрового голода нет, как и вакансий», – рассказала директор.

На заседании было уделено большое внимание обсуждению вопросов работы с федеральными государственными информационными системами. Также участников проинформировали о мерах государственной поддержки на 2025 год, предусмотренных программой социально-экономического развития Самарской области, разработанной по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева. В Самарской области в этом году на оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям будет направлено почти 4 млрд рублей.

«В этом году перечень мер господдержки расширен. Сельхозтоваропроизводителям, будут возмещать затраты на приобретение минеральных удобрений. Растениеводы смогут возместить часть расходов на модернизацию и техническое оснащение своих предприятий», – обратил внимание Денис Герасёнков, врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Кроме того, в ходе совещания были затронуты важные аспекты обеспечения охраны труда и безопасности на сельскохозяйственных предприятиях, а также при организации проведения сельскохозяйственных работ. В феврале-марте заседания пройдут во всех муниципальных районах области.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

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