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Самарские аграрии готовятся активно использовать в работе беспилотные авиационные системы. Об этом стало известно на совещании по подготовке к новому сельскохозяйственному сезону, которое состоялось под руководством и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Натальи Катиной.

В нем приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, главы муниципальных районов и руководители управлений сельского хозяйства муниципалитетов.

Участники обсудили итоги минувшего года и планы на текущий год, определили основные приоритеты и методы, которые помогут достичь поставленных целей. В прошлом году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 2,7 миллиона тонн. Урожай меньше рекордных показателей предыдущего, 2022 года, но превышает плановые значения на 2023 год и полностью закрывает потребности Самарской области. Такой результат был достигнут в достаточно неблагоприятных погодных условиях. Этому способствовали широкий спектр мер господдержки, обновление парка сельскохозяйственной техники, внедрение научных достижений в сельхозпроизводство, современные методы хозяйствования.

«Вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны остается первым на повестке дня. Эту задачу ставит перед нами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и степень нашей ответственности здесь очень высока. Самарская область уверенно справилась с этой задачей в минувшем году, и за это я хочу сказать всем сельхозпроизводителям области огромное спасибо», – отметила, открывая совещание, Наталья Катина.

И.о. первого вице-губернатора призвала активнее привлекать к участию во встречах по подготовке к посевной сельхозпроизводителей на местах.

«Сейчас, когда до посевной осталось около 2,5 месяцев, важно довести до сельхозтоваропроизводителей полную информацию о мерах господдержки и новых технологиях, чтобы аграрии могли их максимально эффективно использовать», – подчеркнула она.

Одним из важных направлений для аграриев на текущий год остается возврат в сельхозоборот неиспользуемых земель. Эта работа в Самарской области ведется по поручению Губернатора Дмитрия Азарова и уже принесла ощутимые результаты: за шесть лет введено в оборот порядка 160 гектаров заброшенных земель. В этом году общая посевная площадь в области составила 2,2 миллиона гектаров, площадь зернового клина – 1,17 миллиона гектаров.

Тем не менее, остается 63 тысячи гектаров земель, на которых еще можно восстановить земледелие. В 2024 году работа по вводу таких земель в оборот будет продолжена. Поможет в этом аграриям комплексная система дистанционного мониторинга земель, которая позволяет выявлять такие участки.

«Продолжим помогать сельхозпроизводителям грамотно использовать минеральные удобрения. Здесь нам есть над чем работать: мы ставим перед собой задачу вносить 60 килограммов удобрений в действующем веществе на гектар», – продолжила Наталья Катина.

И.о. первого вице-губернатора обратила внимание собравшихся на важность использования новых технологий для решения широкого спектра задач в сельхозпроизводстве.

«Сейчас в регионе активно развивается производство беспилотных авиационных систем. И первая отрасль, где найдут применение беспилотные системы, – это сельское хозяйство. Прошу активно доводить до сельхозпроизводителей информацию о возможностях и технологии применения беспилотников в сельском хозяйстве», – призвала глав районов и руководителей профильных ведомств и.о. председателя Правительства.

Еще одна важная задача – максимально увеличить долю высокопродуктивных семенных материалов отечественной селекции. У аграриев Самарской области есть уникальные возможности для приобретения высококачественных сортовых семян. В регионе работают два научно-исследовательских института в сфере сельского хозяйства, селекционные достижения которых востребованы аграриями не только Самарской области, но и соседних регионов.

«Другие регионы только мечтают о том, чтобы работать в таких условиях по обеспеченности семенным материалом по зерновой и зернобобовой группе. Многие хозяйства Самарской области уже оценили эти возможности и не сеют даже семена первой репродукции, работают только на элитном материале. И это приносит результат. Напоминаю, что государство возмещает 50% стоимости закупленного семенного материала. Это большая помощь для сельхозтоваропроизводителей», – рассказал Николай Абашин.

В центре внимания также остается создание условий для комфортной жизни на селе. В этом помогает реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках программы в 2023 году Самарская область привлекла почти два миллиарда рублей на строительство дорог, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, благоустройство общественных пространств, обеспечение жильем семей сельских жителей. В текущем году реализация программы продолжится.