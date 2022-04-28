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Самарская область увеличивает помощь аграриям: в регионе идет посевная компания

28 апреля 2022 16:35
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Аграрии южных районов региона приступили не только к севу зерновых, подсолнечника и кукурузы, но и картофеля с овощами.

Аграрии южных районов региона приступили не только к севу зерновых, подсолнечника и кукурузы, но и картофеля с овощами. Уже посеяно 10,5 тыс. га яровых, посажено более 600 га картофеля и овощей. Всего в текущем году под картофель и овощи планируется задействовать более 7 тыс. га.

Губернатор Дмитрий Азаров в понедельник сообщил, что в Самарской области вводится новая мера поддержки для местных сельхозпроизводителей. Средства в сумме более 11,5 млн рублей выделяются на возмещение части затрат, потраченных сельхозтоваропроизводителями на обеспечение прироста овощей открытого грунта собственного производства, а также на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания.

В Самарской области под урожай текущего года осенняя подготовка почвы была проведена на площади 1,3 млн. га, озимыми засеяно 438 тыс. га. По оценке специалистов, в настоящее время 91% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Мониторинг состояния озимых культур ведется постоянно.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия, на 28 апреля озимые культуры подкормлены на площади более 314 тыс. га, под яровой сев минеральные удобрения внесены на площади 65,3 тыс. га.

В Большеглушицком районе перезимовка озимой пшеницы прошла благополучно. Сейчас началась весенняя вегетация у растений, они выходят после долгой спячки. Помогают растениям окрепнуть удобрения, с которыми, вопреки санкциям, у аграриев проблем нет. И минеральные вещества, и агрегаты для их внесения - самарского производства. 

Теперь судьба посевов зависит от погодных условий, а также от своевременных и качественных весенних агромероприятий. Тем более, что для проведения посевной благодаря господдержке все подготовлено: в наличии семена, топливо, обновлен парк сельхозтехники.

«Хорошая новость, - прокомментировал сообщение о выделении дополнительных бюджетных средств на мероприятия по обеспечению производства овощей фермер из Большеглушицкого района Алексей Ямщиков. - Эти средства мы непосредственно направим на орошение. Тогда будет и увеличение производства, и увеличение объема урожая. Если все будет сделано вовремя, то и результат будет отличный, и с обеспечением нашими местными продуктами справимся».

 

Фото:   правительство СО

 

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